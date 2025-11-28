Åìµþ³¤¾å¡¢´Ñ¸÷¶È¸þ¤±¥¯¥ÞÊÝ¸±¡¡±Ä¶ÈÄä»ß¤òÊä½þ
¡¡Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±¤¬¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¥¯¥Þ¤Î¿¯Æþ¤Ç°ì»þÅª¤Ë±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÍø±×¤òÊä½þ¤¹¤ëÊÝ¸±¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤¬27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ½ÐË×¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅªÈï³²¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¶È³¦½é¤ÎÊÝ¸±¤Ç¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Î±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë12·î¤ËÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¥Ò¥°¥Þ¤ä¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬»ÜÀß¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ÜÀß¤ÎÊÄº¿¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¸ÜµÒ¤ÎÍ½Ìó¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÎÍø±×ÁêÅö³Û¤òÊä½þ¤¹¤ë¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅµ¤ºô¤ÎÀßÃÖÈñ¤ä¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¥¯¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¹ØÆþÈñ¤Ê¤É¤âÉéÃ´¤¹¤ë¡£
¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤Ç¥¯¥Þ¤Î¿¯Æþ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢»ÜÀß¤¬ÊÄº¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¡¢ºÇÂç1ÀéËü±ß¤òÊä½þ¤¹¤ë¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï»ö¶È¼Ô¤Îµ¬ÌÏ¤ä½êºßÃÏ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢Ç¯´Ö10Ëü¡Á50Ëü±ßÄøÅÙ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£