この絵文字が表すアニメは？スイスを舞台にした作品といえばこれ！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すアニメは？ 意外と難しいこのクイズ。 「🏔️👧🐐🏡☀️」が表すアニメは一体なんでしょうか？ 山やヤギが出てくるアルプスを舞台にしたアニメといえば...？ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「アルプスの少女ハイジ」でした！ 「山・少女・ヤギ」の絵文字から、世代を超えて愛されるアニメ「アルプスの少女ハイジ」であることがわかります。 「アルプスの少女ハイジ」はスイスの作家「ヨハンナ・シュピリ（1827 - 1901）」によって執筆された児童文学の傑作で、1974年に日本でアニメーション化されました。 おじいさんとハイジが再会するシーンで涙した人も多いのではないでしょうか。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部