この絵文字が表すアニメは？スイスを舞台にした作品といえばこれ！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すアニメは？
意外と難しいこのクイズ。
「🏔️👧🐐🏡☀️」が表すアニメは一体なんでしょうか？
山やヤギが出てくるアルプスを舞台にしたアニメといえば...？
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「アルプスの少女ハイジ」でした！
「山・少女・ヤギ」の絵文字から、世代を超えて愛されるアニメ「アルプスの少女ハイジ」であることがわかります。
「アルプスの少女ハイジ」はスイスの作家「ヨハンナ・シュピリ（1827 - 1901）」によって執筆された児童文学の傑作で、1974年に日本でアニメーション化されました。
おじいさんとハイジが再会するシーンで涙した人も多いのではないでしょうか。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部