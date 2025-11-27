この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「女子の自殺者数が初めて男子を上回った」若者の自殺が過去最多となった現代社会の構造的問題とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

精神科医やカウンセラーが解説するYouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「若者の自殺者数が過去最多について【精神科医が解説】」と題した動画を公開。2024年に小中高生の自殺者数が過去最多の529人となり、特に女子の自殺者数が初めて男子を上回ったという深刻な現状について、その背景にある複数の原因を専門家の視点から分析した。



動画ではまず、政府が発表した統計データを基に、日本の自殺者数全体が減少傾向にある一方で、小中高生の自殺者数増加したと説明した。2024年の529人という数字は30年前の1.5倍にのぼり、中でも女子の自殺者数が290人（男子は239人）と急増している。



この背景について、動画では6つの原因が挙げられている。その筆頭が「ネット社会が作る【自殺が身近な社会】」。かつてメディアを通じて間接的に触れていた自殺に関する情報が、今やSNSを開けばリアルタイムで流れ込んでくる。自我が未熟な思春期の子どもたちは、こうした情報や他人の華やかな投稿に常に晒され、「自分と他人の境界線が曖昧になる」ことで、自殺を身近な選択肢として捉えやすくなっているという。



さらに、SNSは「ルッキズム（外見至上主義）」を加速させていると警鐘を鳴らす。SNSが写真や動画を通じて「自分の整った顔、やせた体形、華やかな生活を自慢する場所」となり、その価値が「いいね」の数で評価される文化が醸成された。これにより、特に女子は自身の内面的な価値に気づく前に外見を悲観し、「私ブスだから生きている意味ない」と自己肯定感を失い、存在そのものを否定されているように感じてしまうことがあると説明された。



その他にも、ネットを介した性的搾取、親子関係の問題、学校でのいじめ、そして見過ごされがちな「子供のうつ病」など、複合的な要因が若者、特に女子を追い詰めている構造を解説。未成年の自殺増加の背景には、大人の想像以上に複雑で根深い問題が横たわっていることが示唆された。