モトローラ・モビリティ・ジャパンは、フォルダブルスマートフォン「motorola razr 60 ultra」を12月12日に発売する。直販価格は19万9800円。

「motorola razr 60 ultra」は縦折りタイプのフォルダブルスマートフォン。アウトディスプレイは4.0インチ、メインディスプレイは約7.0インチで、リフレッシュレートはいずれも165Hz。閉じたまま通話やQRコード決済などを使える。

チップセットはクアルコムの「Snapdragon 8 Elite」を搭載。ストレージは512GB、メモリーは16GB。自社の「moto ai」に対応し、「Gemini」や「Perplexity」、「Copilot」など幅広いAIアシスタントも利用できる。

バッテリー容量は4700mAh。68Wの急速充電に加えて、15Wのワイヤレス充電にも対応する。カメラは広角、超広角、インカメラのいずれも約5000万画素で、自由な角度で撮影できるフレックスビュースタイルにも対応する。

防水防塵はIP48相当。チタン製ヒンジを備え、80万回の開閉試験をクリアした。SIMはnanoSIMとeSIMのデュアルSIMに対応し、FeliCaも搭載する。

直販ストア「MOTO STORE」での価格は19万9800円。そのほか、Amazon.co.jp、楽天市場、エクスプライス、PC-Trust、エディオン、上新電機、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ、IIJmioでも販売される。またKDDIでも取り扱われる。