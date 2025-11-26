Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機やドライヤーが最大37%OFFに【Amazon ブラックフライデー】
【Amazon限定】パワフルな吸引力と長時間バッテリー「V8 Origin」
最長40分の運転時間で安定したパワー供給を保ち、モーター駆動ヘッド使用時でも約30分使用できます。2.55kgと軽量で扱いやすく、ペットの毛や細かいゴミも確実に吸引。付属品には毛絡み防止ツールなど便利なアイテムが含まれています。
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【変わらないパワフルな吸引力。ダイソン エントリーモデル。】
40,700円 → 26,984円（34%オフ）
40%小型化し軽量化された「V8 Slim Fluffy Extra」
コンパクトで軽量なクリーナーヘッドを採用し、家具の下など狭い場所も楽に掃除が可能。付属ツールが多彩で、様々な掃除シーンに対応できるのも魅力です。約40分の運転時間とトリガー式スイッチで使いやすく、掃除の効率を高めたい方に最適なモデル。
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Slim Fluffy Extra (SV10K EXT BU AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【より小さく。より軽く。性能はそのままに。】
41,800円 → 28,310円（32%オフ）
最長60分の運転ができる「V12 Detect Slim Fluffy」
軽量でスリムなデザインでありながら、最長60分の長時間バッテリーを備え、スティック・ハンディ・布団クリーナーの3役をこなせる多機能モデル。ゴミの量に応じて吸引力を自動調整し、目に見えないホコリを独自の光で浮かび上がらせ、パワフルに吸い取ります。
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】
58,000円 → 48,500円（16%オフ）
乾性・髪質改善に優れた高性能ヘアドライヤー「Supersonic Nural」
風速と温度を精密に制御し、髪のダメージを抑えながらスピーディーに乾かせる高性能ヘアドライヤーです。軽量設計で使いやすく、スタイリッシュなデザインも魅力。独自のデジタルモーターを搭載し、豊富な風量と温度調節で髪質を守りながら理想のスタイリングを実現します。
Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic Nural™ Shineヘアドライヤー セラミックパティーナ／トパーズ (HD16 CPATO AM) 大風量 速乾 スカルプケア【Amazon.co.jp限定】【パワフルな風だから、低温なのに速乾】
53,800円 → 34,100円（37%オフ）
空気清浄・暖房・冷房の1台3役「Purifier Hot + Cool」
空気清浄機能に加え、暖房と冷房の機能を備えたオールシーズン対応の空調家電です。高性能フィルターが微細な粒子やアレルゲンを捕集し、清潔で快適な室内環境を実現。シンプルなデザインと使いやすい操作性で、リビングやオフィスに最適です。
Dyson(ダイソン) ヒーター 空気清浄機 扇風機 Dyson Purifier Hot + Cool™ Gen1 空気清浄ファンヒーター ブラック／ニッケル (HP10 BN AM) サーキュレーター【Amazon.co.jp限定】【つけた瞬間から空気をきれいにしながら暖かく】
59,950円 → 45,300円（24%オフ）
その他のおすすめ商品
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Absolute (SV46 ABL EX AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド付き【Amazon.co.jp限定】【インテリジェントで最もパワフルなコードレス掃除機】
115,500円 → 69,800円（40%オフ）
※クーポン利用でさらに3,500円オフ
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson PencilVac Fluffycones 交換用バッテリーセット (ペンシルバック フラフィコーンズ) (SV50 FC EX) スティック 軽量 LED 充電スタンド付き【Amazon.co.jp限定】【世界で最もスリム。全方位に動かせるスムーズな掃除を。?】【交換用バッテリー付きモデル】
97,020円 → 84,920円（12%オフ）
※クーポン利用でさらに10,000円オフ
Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Airwrap™マルチスタイラー ニッケル／コッパー (HS05 BNBC ENT JP) コテ カールドライヤー 大風量 速乾【ドライもスタイリングも1台で。過度な熱ダメージを防ぐ。】
48,000円 → 28,310円（41%オフ）
Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic™ヘアドライヤー ニッケル／コッパー (HD08 BNBC AM) 大風量 速乾【Amazon.co.jp限定】【パワフルな風だから、低温なのに速乾】
39,900円 → 29,800円（25%オフ）
Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット
69,990円 → 29,990円（57%オフ）
Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25 (ロボット掃除機)【ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥 / 20000Pa 吸引力/モップリフト/洗剤投入/水拭き/マッピング/AIカメラ 障害物回避/毛がらみ除去/伸縮サイドブラシ/アプリ操作】
149,900円 → 89,790円（40%オフ）
