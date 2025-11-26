YouTuber・霞「小学生が風俗街を横目に通学した街がアートの街に生まれ変わった」黄金町の過去と今を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「麻薬中毒者が路上に倒れ、小学生が風俗店の前を通って登校する――そんな“近寄ってはいけない街”だった」YouTuberの霞さんは、自身の動画『【禁断】子供が違法街を横目に学校へ...治安最悪だった黄金町の現在を歩く』で、かつて“暗黒街”と呼ばれ続けた神奈川県横浜市・黄金町エリアの過酷な過去から目覚ましい再生に至るまでの軌跡を語った。
霞さんが現地・黄金町駅に降り立つと、今では高架下に整然としたカフェやギャラリーが並び、川沿いには桜並木とアート作品、市民が穏やかに過ごす姿が広がっていた。「恐れられた街とは思えないほど、ここには穏やかな時間が流れていました」と、現在の平和な雰囲気に驚きを見せる。
だが動画は、第二次世界大戦終戦直後まで遡り、大岡川沿いの無法地帯化の経緯や、大規模な違法風俗・麻薬売買、警察すら巡回をためらった“スラム街”時代の記録を丁寧に追う。「警察官ですら身の危険を感じる無法地帯となり、大岡川スラムと呼ばれるようになりました」と霞さんは語り、戦後日本社会の闇もしっかりと描写。
それでも、地元住民や行政、警察が一丸となり一斉摘発を敢行し町を浄化。しかし、違法店舗の一掃後は「残されたのは250を超える空き家と人の気配を失ったゴーストタウン」となり、住民には「喜んだのも束の間、新たな苦しみが押し寄せた」ことも紹介する。
復興のきっかけは“アート”。「アートを通したまちづくりというコンセプトのもと、空き店舗を活用するプロジェクトが始まります」と、NPOの参加や行政による支援、世界的アートイベント「黄金町バザール」の開催によって、暗黒のイメージを払拭し、多くの来場者を呼び込むまでになった現在の変化を伝える。「かつて暗黒街と言われていた高架下が、今では家族連れも安心して歩ける場所になっている」と、街に息づく再生の実感をリアルにレポートした。
「ネット上では今も“やばい街”“危ない街”と検索される黄金町。歩いてみると、違法風俗街の建物は面影を残すが、アトリエやギャラリーが軒を連ね、新しい日常が広がっている」としながらも、「空き家や建物老朽化、高齢化や補助金に頼らない運営など課題も多い」と現状の課題にも言及。
最後に霞さんは「暗黒街に戻さないために再生の活動を続け、次世代につなげる。人が関わり続ける限り、この街は変わり続ける」と住民や関係者の強い決意を伝え、「黄金町の挑戦に、これからも注目していきたいと思います」と動画を締めくくった。
霞さんが現地・黄金町駅に降り立つと、今では高架下に整然としたカフェやギャラリーが並び、川沿いには桜並木とアート作品、市民が穏やかに過ごす姿が広がっていた。「恐れられた街とは思えないほど、ここには穏やかな時間が流れていました」と、現在の平和な雰囲気に驚きを見せる。
だが動画は、第二次世界大戦終戦直後まで遡り、大岡川沿いの無法地帯化の経緯や、大規模な違法風俗・麻薬売買、警察すら巡回をためらった“スラム街”時代の記録を丁寧に追う。「警察官ですら身の危険を感じる無法地帯となり、大岡川スラムと呼ばれるようになりました」と霞さんは語り、戦後日本社会の闇もしっかりと描写。
それでも、地元住民や行政、警察が一丸となり一斉摘発を敢行し町を浄化。しかし、違法店舗の一掃後は「残されたのは250を超える空き家と人の気配を失ったゴーストタウン」となり、住民には「喜んだのも束の間、新たな苦しみが押し寄せた」ことも紹介する。
復興のきっかけは“アート”。「アートを通したまちづくりというコンセプトのもと、空き店舗を活用するプロジェクトが始まります」と、NPOの参加や行政による支援、世界的アートイベント「黄金町バザール」の開催によって、暗黒のイメージを払拭し、多くの来場者を呼び込むまでになった現在の変化を伝える。「かつて暗黒街と言われていた高架下が、今では家族連れも安心して歩ける場所になっている」と、街に息づく再生の実感をリアルにレポートした。
「ネット上では今も“やばい街”“危ない街”と検索される黄金町。歩いてみると、違法風俗街の建物は面影を残すが、アトリエやギャラリーが軒を連ね、新しい日常が広がっている」としながらも、「空き家や建物老朽化、高齢化や補助金に頼らない運営など課題も多い」と現状の課題にも言及。
最後に霞さんは「暗黒街に戻さないために再生の活動を続け、次世代につなげる。人が関わり続ける限り、この街は変わり続ける」と住民や関係者の強い決意を伝え、「黄金町の挑戦に、これからも注目していきたいと思います」と動画を締めくくった。
関連記事
YouTuber霞「コトノハコ神戸は“完全復活不可能な現役廃墟”」バブルの遺産が語る赤字と存続の謎
YouTuberが語るバブル時代の象徴・マイカル本牧の末路「魂なき拡大では地域は救えない」
YouTuber・霞が見た！茶山台団地の入居率93％超V字回復、その裏側とは
チャンネル情報
霞（かすみ）の探訪記は、あなたの「行ってみたい」に寄り添い、日本各地にある再開発都市やディープスポットを巡るチャンネルです。よかったら覗いてみてください。チャンネル登録、高評価、コメントが動画作りのモチベーションになります...！