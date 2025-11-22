シックなカラーで、ペアコーデも楽しめる。サステナブルなアイテム【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
風合い豊かに、足元を彩る。エコでスタイリッシュな一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ニューバランスのスニーカーは、環境に配慮したエコな材料と作業工程で仕上げたサスティナビリティプログラム対象モデルのアイテムだ。
季節にフィットする落ち着いたカラートーンで彩り、スエードとメッシュを組み合わせたアッパーが豊かな風合いを演出する。
クラシックな「574」のフォルムに、シックな印象を加えた一足は、日常のスタイリングに自然に馴染む。
ユニセックスサイズ展開により、ペアでのコーディネートも可能。環境にやさしく、スタイリッシュな足元を叶える、サステナブルなライフスタイルにふさわしいアイテムだ。
