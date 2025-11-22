この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が、「【渡航自粛】それでも日本に来る理由は？中国人観光客に直撃してみた」と題した動画を公開。中国政府が日本への渡航自粛を呼びかける中、実際に日本を訪れている中国人観光客にインタビューを行い、その本音に迫った。



動画は、多くの中国人観光客で賑わう奈良公園で撮影された。背景には、高市早苗大臣の台湾有事をめぐる発言に中国政府が反発し、自国民に日本への渡航を控えるよう呼びかけたという経緯がある。こうした政治的緊張にもかかわらず、なぜ彼らは日本を訪れるのか。その理由を尋ねると、多くの観光客からは「政治と旅行は別」という考えが示された。



新婚旅行で訪れたという夫婦は「国同士には対立があるかもしれないが、人々の関係はとても友好的だと思う」と語り、渡航自粛が長期化しても「機会があれば絶対に来たい」と断言。また、これまで20回以上来日しているという夫婦は、日本の食や文化、安全性に魅力を感じていると話し、政治的な呼びかけには「気持ちが揺らぐことはない」と述べた。ある男性は、政府の呼びかけを「あくまで政治的な手段」と冷静に分析し、民間交流には影響しないとの見方を示した。



一方で、全ての観光客が率直に口を開くわけではなかった。渡航自粛について質問されたある女性は「正直よく分かりません」と言葉を濁し、一緒にいた友人がインタビューを制止する場面も見られた。政治が個人の行動に与える影響の複雑さも垣間見えた。それでも、多くの観光客は「観光客としては、政治のことはあまり気にしない」「その国の文化を尊重すべきだ」と語り、個人的な旅行と政治問題を切り離して考えている様子がうかがえる。動画は、国家間の関係とは別に、個人レベルでの文化交流や観光への強い意欲が存在する現実を浮き彫りにした。