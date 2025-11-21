ブラックサンダー福箱が“選べる3種”に進化♡2025年限定福袋を徹底ガイド

昨年わずか1分で完売し話題となったブラックサンダーの福箱が、今年は“選べる3種類”の福袋としてパワーアップして登場しました。限定クッション入りの豪華セットや、SNSで注目された激レアマフラーが手に入る抽選福袋、そして豊橋のワクザクSHOP限定の特別な福袋まで、どれもファン心をくすぐる内容ばかり♪今年は購入チャンスも増え、より多くの人にワクワクが届けられるラインナップが揃いました。冬が待ち遠しくなる3種の福袋をチェックしてみてください。

無限ザクザク福袋は豪華すぎる内容

販売価格：14,800円（税込）

「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」は、ブラックサンダーシリーズ17種に加え、限定クッションや保冷剤、ステッカー、1,500円分の割引券が入った超豪華セット。

内容量はブラックサンダー1箱（20本入）ほか、至福のバター、ビター、ミルクないちごのサンダー、柿の種サンダー、ミルクのサンダーミニバーなどファン垂涎のアイテムが勢ぞろい。

開けた瞬間の楽しさは“無限級”。

ほっともっと×JO1♡冬の新作「アンガスビーフステーキ重」ビジュアル公開

激レアマフラー福袋は抽選販売

販売価格：5,800円（税込）

SNSで話題になった“ブラックサンダーマフラー”がついに福袋として登場。ダウン素材の軽くて暖かい仕様で、遊び心と実用性を両立したアイテムです。

さらにブラックサンダー1箱（20本入）をはじめ、ミニバーやトースト専用ブラックサンダーなど人気商品もセットに。抽選販売のため、誰にでもチャンスがあるのが嬉しいポイント♡

ワクザクSHOP限定福袋も見逃せない

販売価格：5,500円（税込）

豊橋のワクザクSHOPだけで購入できる「ワクザクSHOPトクトク福袋」は、限定クッション、ステッカー、800円分の割引券、ブラックサンダー1箱（20本入）、白いブラックサンダー1箱（16袋入）など贅沢な内容。

地元でしか手に入らない特別感が魅力です。旅行のついでに立ち寄るのもおすすめ♪

選べる3種で冬のワクワクが倍増♡



今年のブラックサンダー福袋は、無限ザクザクな大容量、激レアアイテムが光る抽選福袋、そして豊橋限定の特別セットと、楽しみ方が広がる3種類のラインナップが魅力です。

数量限定のため、気になる福袋はスケジュールをチェックして早めの準備がおすすめ。甘いザクザクとワクワクが詰まった福袋で、この冬をもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか。