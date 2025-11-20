¤ª²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤òÉ¬¤º¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÄŽ¢¥«¥é¥À¤ËÎÉ¤¤¤ª¤ä¤ÄŽ£¤ÈŽ¢´í¤Ê¤¤¤ª¤ä¤ÄŽ£¤Î¸«Ê¬¤±Êý
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜËÜÆóÈþÂå¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¤ª²Û»Ò¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£±ÉÍÜ¤ÈÌþ¤·¤òÊäµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤ä¤Ä¤À¤¬¡Ä
¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡ÖÓÏ¹¥ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ·Ú»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ÈÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Áª¤ÓÊý°ì¤Ä¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¡×¤Ë¤â¡ÖÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¡×¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î²ñµÄ¤ä°é»ù¤Î¹ç´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ª¤ä¤Ä¤¬¡¢Èè¤ì¤¿Ç¾¤Ë±ÉÍÜ¤ÈÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ª¤ä¤Ä¡É¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä»éËÃ¤ÎÃßÀÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½¸ÃæÎÏÄã²¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¤è¤¤¤ª¤ä¤Ä¤È´í¤Ê¤¤¤ª¤ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ°Íý¤·¡¢¸«Ê¬¤±Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ª¤ä¤Ä¡×¤ÎÁª¤ÓÊý
ÂÎ¤Ë¤è¤¤¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë6¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼«Á³ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÀºÀ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤º½Åü¤ä±ö¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁÇºà¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢ÆâÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ÌÊª¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ê¤É¼«Á³Í³Íè¤Î´Å¤ß¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤â°ì½ï¤ËÀÝ¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤¬´Ë¤ä¤«
¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÂÀ¤ê¤Å¤é¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤äÁ´Î³Ê´¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢Æ¦Æý¥×¥ê¥ó¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¡¢¾ø¤·°ò¡¢¾®Æ¦¤ä´¨Å·¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£
£¿´¤òÌþ¤¹¡Ö¼Á´¶¡×¤È¡Ö¹á¤ê¡×
¹á¤Ð¤·¤µ¤äÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ï¡¢Ç¾¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¡È¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡É¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÈÃã¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¤Û¤¦¤¸ÃãÍÓæ½¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹ñÆâÀ½Â¤¡×¤È¡Ö¹ñ»º¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦
¤ËþÂ´¶¤¬»ýÂ³¤¹¤ë
¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¾¯ÎÌ¤Ç¤âËþÊ¢´¶¤¬¤¢¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î»ýÂ³¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¹ñ»º¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¸¶ºàÎÁ¤Ë¡Ö¾®ÇþÊ´¡Ê¹ñ»º¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£Ê¶¤é¤ï¤·¤¤É½¼¨¤Ë¡Ö¹ñÆâÀ½Â¤¡×¤ÎÉ½µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ºàÎÁ¤Ï¹ñ»º¤Ç¤Ê¤¤³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¦¼êºî¤ê¤Î¤ª¤ä¤Ä
Åº²ÃÊª¤äÊÝÂ¸ÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁÌµ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ñ»º¤ÎÁÇºà¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÎºàÎÁ¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥ì¥·¥Ô¸¡º÷¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªµ¤·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡û¥á¥ê¥Ã¥È¡§½¸ÃæÎÏ¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¡¦±ÉÍÜÊäµë
¡ß¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡§²Á³Ê¤¬¤ä¤ä¹â¤á¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤È¥«¥í¥ê¡¼²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¢£Çòº½Åü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Ï´í¤Ê¤¤
´í¤Ê¤¤¤ª¤ä¤Ä¤Î4ÂçÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤ä¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î
¸¶ºàÎÁ¤Ë¡¢¡Ö¿¢ÊªÌý»é¡×¤ÎÉ½µ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²¿¤ÎÌý¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤³¤ÎÉ½µ¤ÏÂ¿¤¯¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥àÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÂÎ¤ËÈó¾ï¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í¹©ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍð¤·¡¢´ÎÂ¡¤äÄ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡È´Å¤µ¤À¤±¡É¤ÎÅü¼ÁÃæ¿´¤Î¤ª²Û»Ò
ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿Çòº½Åü¤ä¾®Çþ¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢µÞ·ã¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¤¹¤°¤Ë¶õÊ¢´¶¤¬Ìá¤ê¡¢¤À¤ë¤µ¤äÌ²µ¤¤Î¸¶°ø¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢·ìÅüÃÍ¤äÃæÀ»éËÃ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÞ¹ß²¼¤ÇÌ²µ¤¤ä½¸ÃæÎÏÄã²¼¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢ÌýÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ÎÂ¿¤¯¤â³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÄã¥«¥í¥ê¡¼¡×¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¡×¤Î¥«¥é¥¯¥ê
£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡ÖÄã¥«¥í¥ê¡¼¡×¡Ö¥¼¥í¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÃí°Õ¡ª
Åü¼Á¥ª¥Õ¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¡¢ÆÃÊÝ¿©ÉÊ¡¢¸º±ö¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡¢°ì¸«¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¸«¤¨¤ëÉ½µ¤Ï¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤äÅº²ÃÊª¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸¶ºàÎÁÍó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤äÃå¿§ÎÁ¤¬Â¿¤¤
Ì£³Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍð¤·¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤Ø¤Î´¶¼õÀ¤òÆß¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÀÄ¿§¡û¹æ¡×¡Ö²«¿§¡û¹æ¡×¡ÖÀÖ¿§¡û¹æ¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¡¼¥ë¿§ÁÇ¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¼ç¤ËÀÐÌýÍ³Íè¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¤Ç¡¢°ìÉô¤Ë¤ÏÆÇÀ¡¢»É·ãÀ¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ä¡¢È¯¤¬¤óÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Á³Í³Íè¿§ÁÇ¡×¤Ë¤â¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÆÇÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿¢Êª¤äº«Ãî¡¢ÅüÎà¤Ê¤É¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÃê½Ð¤µ¤ì¤ëÅ·Á³¤ÎÃå¿§ÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÅ·Á³¡á°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥Á¥Ë¡¼¥ë¿§ÁÇ¤ä¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÈ¯¤¬¤óÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥á¥ê¥Ã¥È¡§¼ê·Ú¤Ç°Â²Á¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ÎÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ë
¡ß¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡§ÈîËþ¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¡¦ÈèÏ«´¶¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¢£¸¶ºàÎÁÌ¾¤Ë¡Ö¿¢ÊªÌý»é¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä
¡Ö¿¢ÊªÌý»é¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¶ñÂÎÅª¤ÊÌý»é¤Î¼ïÎà¤¬ÉÔÌÀ
¡Ö¿¢ÊªÀ¡á¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â·ò¹¯Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¹©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÀºÀ½ÊýË¡¤âÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¢¡Ö¹Å²½Ìý¡×¤ä¡ÖÉôÊ¬¿åÁÇÅº²ÃÌý»é¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À
¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¤ò´Þ¤à²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£Æ°Ì®¹Å²½¤ä¿´¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¹¤È¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Çµ¬À©¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²Á³Ê¤¬°Â¤¤¾¦ÉÊ¤ä¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÄ¹¤¤¾¦ÉÊ¤ËÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
Æü»ý¤Á¤ä²Ã¹©¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¡¢±ÉÍÜ¤è¤ê¥³¥¹¥È½Å»ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¢£¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ã»¤¤¡×¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¾Úµò
¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ª²Û»Ò¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¦À®Ê¬É½¼¨¤Ë¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡×¡ÖÊÆÌý¡×¡Ö¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌý»é¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥¹»éËÃ»À¥Õ¥ê¡¼¡×¤ä¡ÖÌµÅº²Ã¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¡£
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¡Ê¾®ÇþÊ´¡¢Íñ¡¢º½Åü¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¡Ë¤Î¤ß¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤¬ÍýÁÛ¡£
¸«Ê¬¤±Êý¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ð½à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¸¶ºàÎÁÉ½¼¨¤ÎÀèÆ¬¤Ë·üÇ°Êª¼Á¤¬¤Ê¤¤¡§¡Öº½Åü¡¦Ìý»é¡¦Åº²ÃÊª¡×¤¬ºÇ½é¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¸¶ºàÎÁÉ½µ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤â¤Î¤«¤é½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÇºà´¶¡§¡Ö¾®ÇþÊ´¡¢Íñ¡¢º½Åü¡¢¥Ð¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇÛ¹ç¤¬ÍýÁÛ¡£¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÅº²ÃÊªÉ½µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£
¡¦¿§¤ä¹á¤ê¤¬ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡§¼«Á³¤Ê¿§¹ç¤¤¤ä¹á¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤ÏÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¹á¤ê¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ã»¤¤¡§ÊÝÂ¸ÎÁ¤ËÍê¤é¤ººî¤é¤ì¤¿¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢µÕ¤Ë¿®Íê¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï¡¢Î¹Àè¤Ê¤É¤Î¤ªÅÚ»º²Û»Ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ã»¤¤¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£²¿µ¤¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ë¤ª¤ä¤Ä¤¬·ò¹¯¤òº¸±¦¤¹¤ë
¡ÖÂÎ¤Ë¤è¤¤¤ª¤ä¤Ä¡×¤È¡Ö´í¤Ê¤¤¤ª¤ä¤Ä¡×¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºàÎÁ¤äÀ½Ë¡¤Îº¹¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÂÎÄ´¤ä·ò¹¯¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¼±¤Îº¹¡£¡Ö¶õÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×ÁªÂò¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤âÂÎ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤ÎÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë°ì¸ý¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤³¤È¡£¸¶ºàÎÁÉ½¼¨¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡Öºá°´¶¤Î¤¢¤ë´Å¤¤Í¶ÏÇ¡×¤«¤é¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ëÌ£Êý¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÜËÜ ÆóÈþÂå¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤Õ¤ß¤è¡Ë
À½²Û±ÒÀ¸»Õ
ÊÝÍ»ñ³Ê¤Ï¡¢À½²Û±ÒÀ¸»Õ¡Ê¹ñ²È»ñ³Ê¡Ë¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Ç§Äê¹Ö»Õ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Â¿¿ô¤Î¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¤äÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢ÅÔÆâ¶á¹Ù¤ÎÀ½²ÛÅ¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤ª²Û»ÒÎ±³Ø¡Ö¥ë¡¦¥³¥ë¥É¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¥Ñ¥ê¹»Â´¶È À½²Û¥Ç¥£¥×¥í¥à¼èÆÀ¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Ë¤Æ¸¦Ëá¤òÀÑ¤à¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏÀìÌç³Ø¹»¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀ½²Û¡¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£»ØÆ³¤·¤¿À¸ÅÌÍÍ¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¡£À¤³¦20¥«¹ñ°Ê¾å¤ò¿©¤ÙÊâ¤¡¢¿©¤Ù¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï2Ëü¸Ä°Ê¾å¡£2010Ç¯¡Ö¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡¦¥»¥Ã¥¯¡×¤ª²Û»Ò¤È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¶µ¼¼³«¹»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤¬À°¤¦¡ÖÌ¤Íè·ò¹¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¼çºË¡¿½µËö¥«¥Õ¥§¡ÖÌ¤Íè¥¢¥ê¥¹¥«¥Õ¥§¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¾Æ¤²Û»Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×±¿±Ä¡£
¡ÊÀ½²Û±ÒÀ¸»Õ µÜËÜ ÆóÈþÂå¡Ë