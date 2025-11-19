意外と知らない「昼ドラ」が消えた理由。視聴者の生活様式とテレビ業界の激変
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で「なぜ昼ドラは消えたのか？生活・テレビ業界の激変と終焉の理由」と題した動画を公開。かつてお茶の間の定番であった「昼ドラ」がテレビから姿を消した背景と、その意外な現在について解説した。
下矢氏はまず、「昼ドラ」を「平日の昼1時半頃から放送されていた30分の連続ドラマ」と定義。主にフジテレビ系列で放送され、制作は系列局の東海テレビが一貫して手がけていたという。その特徴は「愛憎、秘密、血縁、遺産相続、いじめ」といった、人間の欲望が渦巻く“ドロドロ”としたストーリーにあり、視聴者を惹きつけるための「クリフハンガー」と呼ばれる、続きが気になる演出が多用されていたと説明する。
では、なぜ昼ドラは無くなったのか。下矢氏は主な要因を3つ挙げる。第一に「視聴者のライフスタイルの変化」だ。かつてのメインターゲットであった専業主婦が減少し、昼間に在宅している視聴者層が激減したことが根本的な原因であると指摘。第二に「費用対効果の問題」。視聴率が低下する中で、毎日放送するドラマの制作費は大きな負担となった。そして第三に「韓国ドラマの台頭」。同じく“ドロドロ”した愛憎劇を得意とする韓国ドラマが人気を博し、視聴者がそちらへ流れてしまったことも一因だと分析した。
しかし、下矢氏は「昼ドラのスピリッツは死んでいない」と語る。実は、制作していた東海テレビは現在、土曜深夜にドラマ枠を手がけており、これが「事実上の後継枠」になっているというのだ。ターゲットこそ若者層にシフトしているものの、人間の内面に迫るエッジの効いた作風は健在であり、「昼ドラは“夜ドラ”になった」と結論づけた。時代の変化と共に形を変えながらも、その魂は受け継がれているのである。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
下矢氏はまず、「昼ドラ」を「平日の昼1時半頃から放送されていた30分の連続ドラマ」と定義。主にフジテレビ系列で放送され、制作は系列局の東海テレビが一貫して手がけていたという。その特徴は「愛憎、秘密、血縁、遺産相続、いじめ」といった、人間の欲望が渦巻く“ドロドロ”としたストーリーにあり、視聴者を惹きつけるための「クリフハンガー」と呼ばれる、続きが気になる演出が多用されていたと説明する。
では、なぜ昼ドラは無くなったのか。下矢氏は主な要因を3つ挙げる。第一に「視聴者のライフスタイルの変化」だ。かつてのメインターゲットであった専業主婦が減少し、昼間に在宅している視聴者層が激減したことが根本的な原因であると指摘。第二に「費用対効果の問題」。視聴率が低下する中で、毎日放送するドラマの制作費は大きな負担となった。そして第三に「韓国ドラマの台頭」。同じく“ドロドロ”した愛憎劇を得意とする韓国ドラマが人気を博し、視聴者がそちらへ流れてしまったことも一因だと分析した。
しかし、下矢氏は「昼ドラのスピリッツは死んでいない」と語る。実は、制作していた東海テレビは現在、土曜深夜にドラマ枠を手がけており、これが「事実上の後継枠」になっているというのだ。ターゲットこそ若者層にシフトしているものの、人間の内面に迫るエッジの効いた作風は健在であり、「昼ドラは“夜ドラ”になった」と結論づけた。時代の変化と共に形を変えながらも、その魂は受け継がれているのである。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
YouTubeの動画内容
関連記事
「実は“書籍のPR”だった？」意外と知らない流行語大賞、その言葉が選ばれる本当の理由
Apple・Google独占を崩す「スマホ新法」で私たちの生活はどう変わるのか
「なぜVTuber？」ベストジーニスト賞の選考にメス
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube