畑芽育、“すごい楽しかった”出演した学園祭を回想「ビックリするぐらい人が集まって…」

11月17日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、自身が出演した学園祭のエピソードを語った。

先日、大学の学園祭でトークショーを行ったと明かした畑は、「もうすごい楽しかったですよ。もちろんめちゃくちゃ盛り上がってたし、何よりも、ビックリするぐらい人が集まってくださいました」と切り出した。

続けて、「“え、こんなに見にきてくれるんだ”っていう驚きもあったし」「老若男女、ご夫婦で来てくださってる方もいらっしゃるし、もちろんその大学に在学している学生さんもいらっしゃったり、若い女の子からお兄さん、お父さん世代の方までいらっしゃったりとか、めちゃくちゃ楽しかった」とトーク。

さらに、「（学生は）自分よりも年下なわけじゃないですか。もう私は23歳で新卒1年目の歳なので、もう大学は卒業してる歳だし」「実際に学生さんを目の前にして、とてつもない活力をマジで直接感じたし、エネルギーをマジで分けてもらった」と回想した。

そして、トークショーで行った質問コーナーなどについても振り返りながら、「来年も再来年も、いつでもどこでも向かいますので。私なんかでよければ、ぜひぜひまたトークショー呼んでいただきたいなって」と呼びかけていた。