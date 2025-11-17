¡ÚÇ¤Î¥À¥ä¥ó¡Û ¡È¤Ü¤¯¤Ï±¿¤Î¤¤¤¤¤Í¤³¡É Å¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤ª¤·¤ã¤ì²Ä°¦¤¤¡ª
Ï»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó ¡É¤Ü¤¯¤Ï±¿¤Î¤¤¤¤¤Í¤³" Å¸7¤Ä¤Î¹¬±¿¡Ê¤Ä¤¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤è¤¦¡ª¡¾Akiko Ikeda Art Exhibition-¡×¤Ë¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¥À¥ä¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤ª¤·¤ã¤ì²Ä°¦¤¤¥À¥ä¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡ùÅ¸Í÷²ñ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó¡×¤Ï¡¢³¨ËÜºî²È¤ÎÃÓÅÄ¤¢¤¤³¤µ¤ó¤¬ÁÏºî¤·¤¿¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¡Ö¤ï¤Á¤Õ¤£¡¼¤ë¤É¡×¤Ë½»¤àÇ¤Î¼ç¿Í¸ø¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó¡×¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó ¡É¤Ü¤¯¤Ï±¿¤Î¤¤¤¤¤Í¤³¡É Å¸ 7¤Ä¤Î¹¬±¿¡Ê¤Ä¤¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤è¤¦¡ª¡¾Akiko Ikeda Art Exhibition¡Ý¡×¤¬¡¢Ï»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜÅ¸¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó ¡É¤Ü¤¯¤Ï±¿¤Î¤¤¤¤¤Í¤³" Å¸¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¡¡°¦¤é¤·¤¤¥À¥ä¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥È¥ì¥¤¡¢¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ê¤ÉÉáÃÊ¸¯¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÂ·¤¤¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄê¥È¡¼¥È 7¤Ä¤Î¤Ä¤¤ÎÌë¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄêPW 7¤Ä¤Î¤Ä¤¤ÎÌë¡×¤Ï¡¢Ìë¶õ¤È·î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄê¥Ç¥ß¥Þ¥°¥«¥Ã¥× Í¼ÍÛ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄê¥¬¥é¥¹¥È¥ì¥¤ Í¼ÍÛ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥È¡¼¥È Í¼ÍÛ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤Éº¤¦¥À¥ä¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÉÊ¤Ê¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄêC¡õS¶â¶ä2µÒ¥»¥Ã¥È¡¡º°¡×¤Ï¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊC¡ËAkiko Ikeda/Wachifield Licensing,Inc.
¡ùÅ¸Í÷²ñ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó¡×¤Ï¡¢³¨ËÜºî²È¤ÎÃÓÅÄ¤¢¤¤³¤µ¤ó¤¬ÁÏºî¤·¤¿¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¡Ö¤ï¤Á¤Õ¤£¡¼¤ë¤É¡×¤Ë½»¤àÇ¤Î¼ç¿Í¸ø¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó¡×¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó ¡É¤Ü¤¯¤Ï±¿¤Î¤¤¤¤¤Í¤³¡É Å¸ 7¤Ä¤Î¹¬±¿¡Ê¤Ä¤¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤è¤¦¡ª¡¾Akiko Ikeda Art Exhibition¡Ý¡×¤¬¡¢Ï»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥È¥ì¥¤¡¢¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ê¤ÉÉáÃÊ¸¯¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÂ·¤¤¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄê¥È¡¼¥È 7¤Ä¤Î¤Ä¤¤ÎÌë¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄêPW 7¤Ä¤Î¤Ä¤¤ÎÌë¡×¤Ï¡¢Ìë¶õ¤È·î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄê¥Ç¥ß¥Þ¥°¥«¥Ã¥× Í¼ÍÛ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄê¥¬¥é¥¹¥È¥ì¥¤ Í¼ÍÛ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥È¡¼¥È Í¼ÍÛ¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤Éº¤¦¥À¥ä¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÉÊ¤Ê¡ÖÏ»ËÜÌÚ¸ÂÄêC¡õS¶â¶ä2µÒ¥»¥Ã¥È¡¡º°¡×¤Ï¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¡ÖÇ¤Î¥À¥ä¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊC¡ËAkiko Ikeda/Wachifield Licensing,Inc.