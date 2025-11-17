新年におすすめ☆毎年好評の「onちゃん干支ミニだるま」が今年もやってくる！
毎年大好評で即完の「onちゃん干支ミニだるま」今年も登場！ 来年の干支「午」デザインの可愛いonちゃんだるまを飾りませんか？
☆カラフル可愛い縁起物のだるまをチェック！（写真2点）＞＞＞
HTBの人気マスコットキャラクター「onちゃん」の新年グッズが新登場！
2021年の丑年からスタートした毎年大人気の「干支ミニだるま」シリーズ第6弾として、来年の干支の「午」バージョンがやってくる。
新年に向けて飾りたい縁起物の「だるま」姿+午年着ぐるみ風デザインの「onちゃん干支ミニだるま」は、黄色と桃色の2種をご用意。
一つずつ手作りのミニだるまは、群馬県高崎の「茂田だるま」製というこだわりの一品だ。
部屋に飾れば、新年早々、万事すべて「うま（午）」くいく！ かも。
だるまのサイズは高さ45mm×幅37mm、付属品としてonちゃんおみくじ入り。専用箱に入れてのお届けとなる。
2025年12月5日（金）より、HTBグッズ取扱店、HTBオンラインショップや各関連イベント会場などにてお取り扱いされる。
（C）HTB
