心に“ヒュッゲ”を。アンデルセン ウインターギフト2025が受付開始♪

冬のひととき、「ヒュッゲ＝温かな居心地の良い雰囲気」を大切にする アンデルセン が、2025年ウインターギフトの受付を 11月1日（土）～12月19日（金）にて開始しました。家族や仲間と過ごす時間をもっと特別にするパンやスイーツ、デリカテッセン、産直ギフトなど。毎日の暮らしに寄り添う“ヒュッゲ”な贈りものを、今年は早めに準備してみませんか？♡

贈りものにぴったりのギフトラインナップ

「JULE HYGGE～幸せをはこぶ贈りもの～」をテーマに、アンデルセンネットでは67アイテムをラインナップ。

たとえば、「クリスマスツリーキット（クッキー）」は高さ約16cmで遊び心も◎、税込価格3,456円。

また、看板商品を使った「ビアパーティセット」はハム・チーズとクラフトビールが詰まったギフトで、税込9,720円です。家族みんなで会話が弾む食卓にぴったり。

さらに、送料込の「クリスマスのスペシャルボックス」は税込10,800円、パンからメインディッシュまで楽しめる内容です。

アドベントのスイーツブレッド

価格：5,400円（税込／送料込）

シェフのディナーセット

価格：17,280円（税込／送料込）

シャルキュトリセット

価格：10,260円（税込）

ホワイトクリスマス

価格：5,940円（税込）

デニッシュアップルケーキ＆芸北りんごのミルクジェラート

価格：5,940円（税込）

不二家の冬限定「チョコまみれ」が真っ白に♡雪国気分を楽しむ新作スイーツ登場

早期予約で嬉しい特典＆期間限定企画

WEB早期ご注文特典として、11月1日（土）～11月30日（日）の期間、3,500円以上の注文で全国送料一律500円（クール便＋330円）と嬉しい内容。※北海道・沖縄は別途1,100円。

また、10,000円以上の利用で全国送料無料（同一温度帯）も。クリスマスプレゼント企画として、LINEお友だち登録＆アンケート回答で抽選10名様に冬の食卓アイテムをプレゼント中です。

ヒュッゲな冬の贈りものを、今年は早めに♡

ヒュッゲな時間をつくるなら、ギフトの準備もゆったりと。アンデルセンネットのウインターギフト2025は、11月1日（土）～12月19日（金）受付。

価格帯も幅広く、税込3,456円～17,280円と選びやすいのも魅力です。※表示価格はすべて税込です。

大切な方への贈りものはもちろん、自分自身やご家族へのご褒美としても、今年のクリスマスは「ヒュッゲ」をテーマに、暖かな食卓時間を彩ってみてください。