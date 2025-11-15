男は結局これがスキ。男を骨抜きにする【メロメロスキンシップ】って？
今回ご覧いただくのは、本命彼氏をゾッコンにさせるモテスキンシップ術！
「彼にもっと好かれたい」「彼を虜にしたい」という女性は必見です。
これらのモテスキンシップ術で、彼を魅了しちゃってくださいね♡
｜声をかけるタイミングで触れる
「ねぇねぇ〇〇くん！」と彼を呼ぶ時、彼の手を握ったり太ももに触れたりすると、ドキッとさせられるでしょう。
これはモテ女が無意識にしているスキンシップでもあります。
甘えている雰囲気が出て彼をメロメロにできるゆえ、ぜひ挑戦してみてください。
｜大胆にした後恥ずかしがる
彼に抱きついたりキスを求めたりすることは、女性にとっても勇気がいることですよね。
相手が彼氏でも、付き合い始めであればとくに緊張してしまうでしょう。
でも男性は、大胆なスキンシップをした後に恥ずかしがる彼女を見て、思わず「キュン」となるようです。
ですから、思い切って彼に抱きついたりキスを求めたりしてみてください。
その後に恥ずかしそうな表情や態度を見せれば、彼はメロメロになるはずです。
｜ドキドキ体験を一緒にする
女性の中には、「思い切ったスキンシップはまだできない…」という人もいるでしょう。
そうした人は、お化け屋敷やジェットコースターなどを彼と一緒に体験し、ドキドキしてみてください。
「つり橋効果」と言われ、人はスリルによって抱いたドキドキ感でも、「相手にときめいてドキドキしている」と思い込むもの。
つまりドキドキする体験を一緒にするだけで、彼を魅了できるのです。
積極的になれない女性には、うってつけの方法ですね！
｜体を密着させる
歩いている時、一緒に座っている時、彼に体を密着させてください。
すると、彼はあなたを強く意識するはず。
そして彼の方からスキンシップをしてくるはずです。
そうして彼の「触れたい」「イチャイチャしたい」という欲を引き出すと、「俺は彼女のことが大好きなんだ」と思わせられます。
こうした暗示も上手く活用してくださいね！
付き合いたてで積極的になれなくても、彼をゾッコンにさせる術はあります。
あなたもこのようなモテスキンシップで、彼を虜にさせてみませんか？
いつでもすぐできるよう、しっかりと覚えておいてくださいね。
