男は結局これがスキ。男を骨抜きにする【メロメロスキンシップ】って？

今回ご覧いただくのは、本命彼氏をゾッコンにさせるモテスキンシップ術！
「彼にもっと好かれたい」「彼を虜にしたい」という女性は必見です。

これらのモテスキンシップ術で、彼を魅了しちゃってくださいね♡

｜声をかけるタイミングで触れる


「ねぇねぇ〇〇くん！」と彼を呼ぶ時、彼の手を握ったり太ももに触れたりすると、ドキッとさせられるでしょう。
これはモテ女が無意識にしているスキンシップでもあります。

その時、同時に彼を見つめるとよいですね！
甘えている雰囲気が出て彼をメロメロにできるゆえ、ぜひ挑戦してみてください。

｜大胆にした後恥ずかしがる


彼に抱きついたりキスを求めたりすることは、女性にとっても勇気がいることですよね。
相手が彼氏でも、付き合い始めであればとくに緊張してしまうでしょう。

でも男性は、大胆なスキンシップをした後に恥ずかしがる彼女を見て、思わず「キュン」となるようです。

ですから、思い切って彼に抱きついたりキスを求めたりしてみてください。
その後に恥ずかしそうな表情や態度を見せれば、彼はメロメロになるはずです。

｜ドキドキ体験を一緒にする


女性の中には、「思い切ったスキンシップはまだできない…」という人もいるでしょう。
そうした人は、お化け屋敷やジェットコースターなどを彼と一緒に体験し、ドキドキしてみてください。

「つり橋効果」と言われ、人はスリルによって抱いたドキドキ感でも、「相手にときめいてドキドキしている」と思い込むもの。
つまりドキドキする体験を一緒にするだけで、彼を魅了できるのです。

積極的になれない女性には、うってつけの方法ですね！

｜体を密着させる


歩いている時、一緒に座っている時、彼に体を密着させてください。
すると、彼はあなたを強く意識するはず。

そして彼の方からスキンシップをしてくるはずです。

そうして彼の「触れたい」「イチャイチャしたい」という欲を引き出すと、「俺は彼女のことが大好きなんだ」と思わせられます。
こうした暗示も上手く活用してくださいね！

付き合いたてで積極的になれなくても、彼をゾッコンにさせる術はあります。

あなたもこのようなモテスキンシップで、彼を虜にさせてみませんか？
いつでもすぐできるよう、しっかりと覚えておいてくださいね。

