¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ºÆ·ÀÌó¤òË¾¤àFAÁª¼ê¤Ï¡Ä¡Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤ÈÍ½ÁÛ ¡Ö10·î¤Î³èÌö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð²¿¤é¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë»Ô¾ì¤ò½ä¤ëÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¢£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö³Æ¥Áー¥à¤¬ºÆ·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëFAÁª¼ê¡Ê1¿Í¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Öº£¸å¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëFAÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºßFA»Ô¾ì¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸ÅÁã¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢FA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÆ·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤1¿Í¤ò³Æ¥Áー¥à¤½¤ì¤¾¤ìÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥Ï¥¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥í¥Ï¥¹¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊËÜÎÝÂÇ¡ÊWSÂè7Àï¤Î9²óÉ½¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÊü¤Ã¤¿Æ±ÅÀÃÆ¡Ë¤òÂÇ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÆâÌî¼ê¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¡Ë¤Ë¸«¤»¤¿³èÌö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Èà¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤é¶Ã¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¢£Íèµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ
36ºÐ¤Î¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢ÆâÌî¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Áー¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤¬¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ê¤Î¤«Â¾µåÃÄ¤Ê¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤«¤é¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥í¥Ï¥¹¤Î¤Û¤«¤Ë¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È³°Ìî¼ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯Åê¼ê¡¢¥«ー¥Óー¡¦¥¤¥¨ー¥ÄÅê¼ê¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¡Ê°úÂà¡Ë¤é¤¬FA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ï¥¹¤ÏWSÂè7Àï¤ÇÆ±ÅÀ¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤é¡Ö¥ß¥®ー¡¢°úÂà¤Ï¥À¥á¤À¡£¤¢¤È10Ç¯°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¡¢¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤ò¥É¥¸¥ãー¥Ö¥ëー¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¿Íµ¤¼Ô¡È¥¥±¡É¤ÎÆ°¸þ¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£