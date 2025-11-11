¸ý¤Ë¤ª¤·¤Ü¤ê¤òµÍ¤á¤¿¡È½÷À¤ÎÊÑ»àÂÎ¡É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Äº£¡¢¼£°Â¤Î°²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÅìµþ¤Î¥ä¥Ð¤¤³¹¡×¤ÎÀµÂÎ
¡¡¾åÌî¤ÎÃçÄ®ÄÌ¤ê¡½¡½¥¢¥á²£¤ÈÊÂ¤Ö¿Íµ¤°û¤ß²°³¹¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÄÌ¤ê¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ë°ãË¡µÒ°ú¤¡¢ÌôÊªº®Æþ¡¢¥¯¥ì¥«ÉÔÀµ»ÈÍÑ¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤ÆÌë¤¬¹¹¤±¤ë¤È¸½¤ì¤ë¡¢Ãæ¹ñ·Ï¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à·Ï¤Î°ãË¡Å¹¡£·Ù»¡¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤¹¤êÈ´¤±¡¢¼¡¡¹¤È·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÈÎ¢¤Î²Ô¤®Êý¡É¤È¤Ï¡©¡¡¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿¡¢²ÖÅÄ¹®É§»á¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¿·´©¡ØÂæÅì¶è Î¢¤ÎÊâ¤Êý¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
º£¡¢¼£°Â¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ¤Î¤¢¤ë³¹¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÄÌ¤ê¡É¤È¤·¤Æ°Ì¾¤ò¹ì¤«¤»¤ëÃçÄ®ÄÌ¤ê
¡¡¾åÌî¤Ç°ìÂç´¿³Ú³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾åÌîÃçÄ®ÄÌ¤ê¡£¤³¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢1628Ç¯¤Ë¾åÌî´²±Ê»û¤ÎÌçÁ°Ä®¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¥¢¥á²£¤È¿Íµ¤¤òÆóÊ¬¤¹¤ë°û¤ß²°³¹¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¥À¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤ä°ãË¡µÒ°ú¤¤ÎÂ¿È¯ÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÃçÄ®ÄÌ¤ê¤äÆî¤Ë¤¢¤ë½ÕÆüÄÌ¤ê¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¥Ð¡¼¤ä¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆþÅ¹Á°¤ËÊ¹¤¤¤¿²Á³Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëµð³Û¤ÎÀÁµá¤ò¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢°û¤ßÊª¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÌôÊª¤òº®¤¼¤é¤ì¡¢ºª¿ç¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤«¤é¶â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¶áÇ¯Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÃÈñ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼ç¤Ë¹Ô¤¦³á»³¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»öÎã¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯3·î2Æü¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Å¹¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¢¤È¡¢µÒ¤Ï°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é29Ëü±ß¤Î¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ÀÁµá¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤«¤é¤Ï¸½¶â11Ëü±ß¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á10Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â°ãË¡µÒ°ú¤½ÐË×¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃçÄ®ÄÌ¤ê¤ä½ÕÆüÄÌ¤ê¤Î¶áÊÕ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Ãí°Õ´µ¯¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤¬µÞÁý¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â¶¯°ú¤ÊµÒ°ú¤¤ä¡¢°ãË¡ÌôÊª¤ÎÌ¢±ä¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¶áÊÕ¤ÎÏ©¾å¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í½÷À¤¬¸ý¤Ë¤ª¤·¤Ü¤ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â°ãË¡ÌôÊª»ö°Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë½÷À¤Î»à°ø¤Ï¡¢µÞÀMDMAÃæÆÇ¤Èµ¤Æ»ÊÄºÉ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ¯³Ð¡£»àË´¤·¤¿Æü¤Ë°ì½ï¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÃË½÷4¿Í¤¬¡¢»àË´¤·¤¿½÷À¤¬MDMA¤ÎÀÝ¼è¤ÇºøÍð¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ»à¤Ê¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÃ×»à¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤â¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÍ«Î¸¤·¤Æ¤«¡¢2024Ç¯10·î¤È2025Ç¯6·î¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤òÌµµö²Ä±Ä¶È¤Ê¤É¤ÎÉ÷±ÄË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸¡µó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃçÄ®ÄÌ¤ê¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æº£¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£µ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤Ï¸ì¤ë¤â¡Ä¡Ä
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÃçÄ®ÄÌ¤ê¶áÊÕ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£·Ù»¡¤«¤éÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤À¤¬¡¢³¹¤ÎÎ¢¤âÉ½¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¿¸µ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¼èºàÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡Ö¶áÊÕ¤Ë¤Þ¤À¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥Ð¡¼¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï°ìÍÍ¤Ë¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤À²¿Ì¾¤«¤ËÇ´¤ê¶¯¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢º£¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏËÜÅö¤Ë¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¸þ¤³¤¦Â¦¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¥Ù¥È¥Ê¥à·Ï¤äÃæ¹ñ·Ï¤Î¤ªÅ¹¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤³¤Ã¤Á¤è¤ê¤â¤¢¤Ã¤Á¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Èà¤Ï¡¢¾åÌî±ØÊýÌÌ¤ÈµÕ¤ÎÊý¸þ¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ì½ê¤¬¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢ÄÌ¤ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç·Ù»¡¤Î´É³í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¾åÌî±ØÊýÌÌ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ÏÂæÅì¶è¤Î¾åÌî·Ù»¡½ð¤Î´É³í¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÕÂ¦È¾Ê¬¤Û¤É¤ÏÊ¸µþ¶è¤ÎËÜÉÙ»Î¡Ê¤â¤È¤Õ¤¸¡Ë·Ù»¡½ð¤Î´É³í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤¤¤¶»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÁÜºº¤¬º¤Æñ¤Ê¡È¥Ý¥±¥Ã¥È¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡°ú¤Â³¤¥¥ã¥Ã¥Á¤¬ÏÃ¤¹¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ê²ÖÅÄ ¹®É§¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë