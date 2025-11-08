すき家に「ローストビーフ丼」が初登場 / USB電源の超音波加湿器【まとめ記事】
株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2025年11月11日（火）AM9:00より、「ローストビーフ丼」を販売する。すき家に初登場する「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べるのがおすすめだ。自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げた。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんと相性抜群。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる。
サンワサプライ株式会社は、USB電源で動作する、触れても熱くない超音波式加湿器「USB-TOY103W」を発売した。デスクやベッドサイドに最適なサイズで、連続約20時間の加湿が可能な大容量400mlモデル。上部給水や自動オフタイマー、転倒時水こぼれ防止構造など、手軽さと安心感を兼ね備えている。オフィスなどで使いやすいUSB電源タイプです。パソコンのUSBポートやUSB充電器から給電が可能だ。常時給電なので、充電切れの心配もない。
■軽量＆収納ラクラク！工具不要で設置可能4K対応スクリーン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、軽量アルミ筐体で設置も収納も簡単、4K対応の高精細スクリーンで迫力の映像を実現するポータブルプロジェクタースクリーン100インチ「100-PRS027」と120インチ「100-PRS028」を発売した。16:9の100インチ/120インチワイドスクリーンが、映画やプレゼン資料をダイナミックに映し出す。4K対応の高精細スクリーンで、文字や映像の細部までクリアに再現。会議室もリビングも一瞬でシアター空間に変わる。
■フタを開けずに給水できる！USB電源の超音波加湿器
■最大16枚を一気に細断！静音・大容量の業務用マイクロカットシュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高セキュリティなマイクロカット方式（2×10mm）を採用と、約60dBの静音設計と30Lの大容量ダストボックスを搭載し、30分間連続使用可能で最大16枚を一度に細断できる業務用シュレッダー「400-PSD074BK」を発売した。2×10mmのマイクロカット方式を採用し、書類を細かく裁断。復元がほぼ不可能なレベルまで粉砕することで、機密情報や個人情報をしっかり守る。紙だけでなく、CD/DVD、カードなどのメディアも対応しており、企業の情報漏洩対策に最適な一台だ。
■やわらかいお肉とニンニク香る醤油！すき家に「ローストビーフ丼」が初登場
■AV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる！卓上19インチマウントラック
サンワサプライ株式会社は、小型AV機器やネットワーク機器を省スペースに効率よく配置できる卓上19インチマウントラック「CP-TB〇UBKシリーズ」を発売した。スチール製の頑丈なフレームと滑り止めパッドを備え、安定した設置が可能です。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応している。EIA規格に準拠しており、19インチラックマウント機器に対応している。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できる。
