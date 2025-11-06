『ポケモン Z-A』M次元ラッシュ12月10日配信決定 チリーン・セグレイブのメガシンカ！コルニも登場
ゲーム『ポケットモンスター』の最新作『Pokemon LEGENDS Z-A』（Nintendo Switch 2、Nintendo Switch）の新情報が発表された。有料追加コンテンツ『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ（メガじげんラッシュ）』が、12月10日に配信され、新たな仲間としてトレーナーのコルニ、そしてチリーンとセグレイブのメガシンカしたすがたが新たに登場する。
【動画】かっけぇ！メガチリーン＆メガセグレイブ コルニも登場の新映像
『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』は、ＭＺ団（エムゼット団）の活躍により、平穏を取り戻したミアレシティ。しかし街では、謎のひずみが発生する新たな異変が起こっていた。
時を同じくして、主人公は謎の少女アンシャと、いたずら好きな幻のポケモン「フーパ」に出会う。フーパが不思議な力を発揮すると、謎のひずみは姿を変え、大きな異次元への入口に。主人公たちはその中へ飛び込んでいく。
たどり着いた先は、ミアレシティのようでミアレシティではない不思議な場所、「異次元ミアレ」。そこには、ミアレシティとは異なる生態の、強力なポケモンたちが生息している。異次元ミアレとは一体何なのか？進んだ先に待ち受けるものとは？ＭＺ団（エムゼット団）の新たな物語が始まる。
『Pokemon LEGENDS Z-A』は人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台にした新たな冒険体験ができ、ポケモンバトルもシリーズ史上初のポケモンとトレーナーがリアルタイムで行動する戦闘システムとなる。
ミアレシティは2013年発売の『ポケットモンスター X・Y』に登場した街。『Pokemon LEGENDS Z-A』では、ミアレシティを旅行で訪れた主人公がパートナーポケモン（チコリータ、ワニノコ、ポカブ）とともに、「ホテルＺ」という古びたホテルに滞在しながら街で起こる様々な出来事や事件に挑んでいく。
また、ポケモンバトルは、これまでのシリーズとは違う内容になる。お馴染みのポケモンが1ターンに1回行動するのではなく、ポケモンとトレーナーが共に移動しながら、トレーナーの指示によりポケモンが技を繰り出す。タイプ相性に加え、ポケモンの交代や技選択のタイミング、技の届く範囲や繰り出すまでのスピードといった新たなゲーム性が加わり、これまでにないポケモン勝負を楽しめる。
さらに、進化を超えた進化「メガシンカ」もあり、キーストーンやメガストーンの他、特にキズナの力でパワーアップ。一部のポケモンのみできる、進化の限界を超えた進化で、メガシンカをどう使いこなすのが、勝負のカギになるという。
大企業のクエーサー社により都市の再開発が進むミアレシティには、ポケモンとの共存を目的としてつくられた「ワイルドゾーン」が存在する。最新技術により整備されたこの区画には野生のポケモンたちが生息しており、戦ったり、モンスターボールを投げて捕まえたりすることができる。
そして育てたポケモンと「ＺＡロワイヤル」に挑み、最強のポケモントレーナーを目指していく。
