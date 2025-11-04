ディオールがフレグランスコレクション「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール」を中心にした路面店をオープン

「ディオール（DIOR）」が、ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオールの豊かな香りの体験を中心とした路面店「ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内」をオープンした。

新店舗は、ラグジュアリーでありながらも温かみのある光に満たされたブティック デザインを採用。大理石とメゾンの歴史から着想を得た素材を融合し、漆喰とゴールドの輝きが調和するモダンな空間に仕上げた。店内には、フレグランス、メイクアップ、スキンケアの3エリアを用意し、各エリアでは、アイテムの販売に加え専門のスタッフによるカウンセリングサービスも提供する。

売り場では、ブランドを象徴する香りや場所に着想したフレグランスコレクション「ラ コレクシオン プリヴェ」を中心に展開。22種類のフレグランスをはじめ、ソープやボディケア アイテム、キャンドルなどをラインナップする。加えて、「ミス ディオール」「ジャドール」「ソヴァージュ」をはじめとしたアイコンフレグランスや、店舗限定のフレグランスコレクション、ミッツァなどのファッションジュエリーも揃う。メイクアップでは、ピーター・フィリップス（Peter Philips）による最新コレクションや人気アイパレットの店舗限定色を用意する。