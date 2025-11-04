【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 2−0 U-17モロッコ代表（日本時間11月3日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）

【映像】カーブを描いた「芸術的スーパーゴール」

U-17日本代表のMF瀬口大翔（神戸U-18）が、正確無比なインサイドキックから先制ゴールを挙げた。美しい軌道のシュートに解説やファンたちが大興奮している。

日本時間11月3日、U-17日本代表はU-17ワールドカップのグループB初戦でU-17モロッコ代表と対戦。3ー4ー2ー1システムの左ウイングバックで先発した瀬口は、ゴールレスで迎えた57分に大仕事をやってのける。

FW浅田大翔（横浜F・マリノス）のプレスバックから攻めに転じると、一度は相手に引っ掛けられながらもこぼれ球を再び浅田が回収。そこから逆サイドの瀬口へと展開した。すると、瀬口がボックス手前でこのパスをダイレクトで叩く。右足のインサイドで丁寧に蹴り込んだシュートは、美しいカーブを描きながらファーのサイドネットを揺らした。

解説・実況も大興奮の一撃

ゴールの瞬間、大絶叫した解説の名良橋晃氏は「いやーこの瀬口選手。本当にゴールへのパス」と大絶賛。すると実況の原大悟氏の「ビューティフル！ワンダフル！」に続け、「エクセレント！なんですかねあのタッチ」と瀬口のダイレクトシュートに興奮を抑えられないようだった。

またSNSのファンたちも、「瀬口ー！決めた！神戸U18の瀬口さすがのゴール！」「瀬口くんナイスシュート」「めちゃめちゃうまい！」「弧を描くような美しいゴールで日本先制！」「美しいゴラッソ」「瀬口素晴らしい！その前の浅田のパスも良かった！浅田はやっぱり前向いてナンボだな」「瀬口くんのコントロールショットきたぁぁぁぁぁ！」「これは本当に高校生ですか！？」「オシャレすぎる」と瀬口のプレーを称えている。

瀬口は69分にFWマギー・ジェラニー蓮（琉球U18）との交代でベンチへ。日本は90＋8分にMF平島大悟（鹿島ユース）が追加点を決め、大会初戦に2ー0で勝利している。なお、11月6日の第2戦で日本はニューカレドニアと対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

