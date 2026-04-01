現地３月31日、森保一監督率いる日本代表は国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦。１−０で勝利した。序盤からボールを握られた森保ジャパンだったが、23分にワンチャンスをものにする。自陣でボールを奪った三笘薫がドリブルで持ち上がって左サイドへ展開。そのままゴール前に侵入し、中村敬斗の折り返しにダイレクトで合わせて先制点を奪った。後半に入ると、高さを活かしたパワープレーを駆使