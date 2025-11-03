【H&M Move】機能美と洗練が融合♡最新スキーコレクションが登場

H&M Moveが贈るこの冬の新作「スキーコレクション」は、ゲレンデでの機能性とアプレスキーでも映えるファッション性を両立した洗練のラインナップ。ウィメンズ・メンズ・キッズの各ラインに加え、アクセサリーも充実しています。動きやすさと美しさを兼ね備えたアイテムが、冬のスタイルをより自由にアップデートしてくれます♡

機能性とデザインを融合したH&M Moveのスキーウェア

左 ウォーターリペレントスキースーツ 価格：16,999円・フラッフィレッグウォーマー 価格：3,999円

第一弾コレクションでは、彫刻的な襟が印象的なキルティングジャケットや、ワークウェアに着想を得たスキーアイテムが登場。

ラグジュアリーなゴーグル（9,999円）やファー素材のレッグウォーマー（3,999円）など、冬の装いにエレガンスを添えるアクセサリーも充実しています。

左 スキーゴーグル 価格：9,999円・ウォーターリペレントスキースーツ 価格：16,999円・フラッフィレッグウォーマー 価格：3,999円／中央 スキースーツ ThermoMove™ 価格：24,999円／右 パッデッドスキージャケット ThermoMove™ 価格：19,999円

第二弾では、メタリックスタッズをあしらったキャリーストラップ付きスキージャケット（19,999円）や、快適なキルティングライナー付きスキースーツ（16,999円～24,999円）など、機能と美しさを兼ね備えたラインが揃います。

Grand Studioとの共同開発で実現した本格仕様

右 ダウンパファースキージャケット ThermoMove™ 価格：24,999円・ウォーターリペレントスキースーツ 価格：1,699円・フラッフィレッグウォーマー 価格：3,999円

今回のスキーコレクションは、スキーウェアの専門デザインスタジオ「Grand Studio」との4度目のコラボレーションで誕生しました。

すべてのスキージャケットとパンツには、山岳地での安全性を高めるRECCO®リフレクターを内蔵。

さらに、H&M独自素材「StormMove™」「ThermoMove™」「Fleece SoftMove™」を採用し、保温性・撥水性・動きやすさを高いレベルで実現しています。

カラーパレットで魅せる“アルプスの冬”

今季のカラーは、アルプスの山々をイメージした落ち着きと深みのある色彩。

コーヒー豆のようなブラウンや淡いバーガンディ、紫、そして柔らかなニュートラルカラーまで、どんなコーデにも馴染むシックなトーンが揃います。

ゲレンデでも街でも着映えする、ファッション性の高いスキーウェアとして注目されています♪

冬を軽やかに、美しく。H&M Moveで叶える洗練スノースタイル

H&M Moveの最新スキーコレクションは、パフォーマンスを高める機能と、女性らしいエレガンスを見事に融合。

ウィメンズ・メンズ・キッズウェア、アクセサリーまで豊富に展開し、価格帯は3,999円～24,999円（税込）。

第一弾は発売中、第二弾は12月2日（火）よりH&M公式オンラインストア（hm.com）限定で登場します。ゲレンデでもアプレスキーでも、自分らしく美しく輝く冬を楽しんで。