ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。手に汗握る熱戦の中、ドジャース左腕に対して相手投手陣が粋な計らいを見せていたと話題に。「ブルージェイズは一流の組織」「本当に尊敬する」と賛辞が集まっている。

数字に思いを込めた。ブルージェイズ救援陣の帽子に小さく記されていたのは「51」の文字。ドジャースの左腕アレックス・ベシア投手の背番号だ。10月23日（同24日）、ドジャース公式Xは「アレックス・ベシアが、妻ケイラと深刻な家庭の問題に対処するためにチームから離脱することを発表しなければいけません。とても重い気持ちです」と投稿。ベシアはWSのロースターからも外れている。

10月27日（同28日）のWS第3戦では、佐々木朗希投手らドジャース救援陣が同じく帽子に「51」の文字を入れていたことが発見され話題を呼んでいた。それに呼応した形と思われる。米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」公式Xも注目し、「51」の数字とともに救援登板した4投手の写真を投稿し、こう記した。

「個人的な事情に対処するためにチームを離れているドジャースの救援投手アレックス・ベシアに敬意を払うため、第6戦中、ブルージェイズの全救援投手は帽子に51と書いていた」

相手投手への粋な計らいに海外ファンも感動。「勝とうが負けようが、ドジャースファンとしてこれをずっと忘れないし、ブルージェイズは一流の組織だ」「これは本当に粋だ。野球を超えたもの」「ステキ」「リスペクトはライバル心よりも深い」「本当に尊敬する」「ありがとうジェイズ。粋な行いだし、心から称賛するよ」「真のスポーツマンシップ」などと絶賛の声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）