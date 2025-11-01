群馬県の公式マスコット「ぐんまちゃん」の公式Xは、2025年10月28日、群馬県・栃木県・埼玉県にまたがる3県境に立つ動画を投稿しました。

【動画】県境をまた…がない！ これが、3県境に立つぐんまちゃんです

3県境は、渡良瀬遊水地の谷中湖の南西に位置し、群馬県板倉町、栃木県栃木市、埼玉県加須市の境界となっています。3県境は他にも存在しますが、多くの場合は山奥や河川沿いにあり、歩いて行ける県境として3県にまたがる場所は非常に珍しいものです。

動画では、ぐんまちゃんが栃木県側と埼玉県側に足を置く仕草を見せ、最終的に群馬県側に留まる様子が映されています。

さらにぐんまちゃんは「今日は…!?」とコメントを投稿しており、それを受けて「そうそう！10月28日は群馬県民の日だね」「群馬県民の日は、何してあそぶのぉ〜？」と、この日が「群馬県民の日」であることを知っている群馬県民からの反応も寄せられました。

また、「ぐんまちゃん、そっちに行ったら『さいたまちゃん』になっちゃうよ」「ぐんまから出ちゃったらお休みにならないよ〜」といった、県をまたいだ際の影響に触れるコメントも見られました。