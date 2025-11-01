2,000円でコスパ最高の焼き網。手のひらサイズで「気軽にアウトドア飯」を満喫できました
ソロキャンプのときはできるだけ荷物を減らしたいし、メンテナンスもラクにしたいもの。これのおかげで、寒くても一人でササッとアウトドア飯を楽しめるようになりました！
たためる焼き網
それがconifer coneの「Folding BBQ net Roastmaster」。手のひらサイズのコンパクトなギアです。
こんなに小さいのに焼き網になります。
収納フォルダの中身を取り出すと、うねうねと曲がったワイヤーが登場。
このワイヤーを、両端に付いているフレームに押し込んでいきます。
たったこれだけで完成です。
あんなに小さな状態からこんなに立派な焼き網になるとは……！
小さいけどタフ。炭火でもしっかり使える
この小ぶりなサイズが一人分の調理にとってもちょうどいい！
シンプルな形状なのに意外としっかりしていて、歪まず使いやすいです。
思いっきり炭火で使っても大丈夫。安心して調理を楽しめます。
バーナーでの調理にも
この正方形の形と小ささは、シングルバーナーにもピッタリ。
寒いときにササッとバーナーで一品作って食べるのって最高ですよね〜！
油がバーナーに落ちると危ないので、乾き物などを焼くのに使っています。
収納ケースはハンドルに
いい感じに焼けてきたら、今度はこの収納ケースの出番。
これを網の端に引っ掛けるとハンドルになるんです。
熱々の網ごと焼き上がった食材を運ぶことができますし、くっついたお肉などを外すとき、網を抑えるのにも便利です。
ステンレス製なので、網が熱くなっていても手まで熱が伝わってこないのもメリット。
五徳の代わりとしても
焼き網としてだけでなく、五徳の代わりとしても重宝しています。
安定感が増して、重ためなスキレットでも安心して調理できるようになりました！
食材のサイズに注意
弱点は網目が大きいこと。食材が小さいと落ちてしまうので、調理するときは大きめにカットするようにしています。
汚れ落ち抜群で洗いやすい
使い終わった後のメンテナンスがラクなのも魅力的なポイント。
分解して隅々まで洗えるし、網の交差する部分がないので汚れも溜まりにくいです。これなら気軽に使えます！
折りたためる焼き網のおかげで、身軽かつ気軽にアウトドアを楽しめるようになりました。
Photo: かくれい