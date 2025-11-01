¡Úºå¿À¡Û²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¡¡¥»¡¦¥Ñà¼ÂÎÏ³Êº¹á¡õÆ£ÀîÂÎÀ©¤ËËÜ²»Ï¢È¯¡Ö¤¤¤é¤ó¤³¤È¤»¤óÊý¤¬¤¨¤¨¡×
¡¡ºå¿ÀÁ°´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥»³¦¤òÀ©¤·¤Ê¤¬¤é£±¾¡£´ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿º£µ¨¤ÎÌÔ¸×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ïº£µ¨¤Î¸òÎ®Àï¤ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÏªÄè¤·¤¿¥»¡¦¥Ñ¤Îà¼ÂÎÏ³Êº¹á¤ÎºÆ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ê¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸×¤Î½ÅÄÃ¤¬¡¢º£²ó¤â¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤¿¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º£µÀï¹ç·×¤ÇÁê¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï£µËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ºå¿À¤Î¥¢¡¼¥Á¿ô¤Ï¥¼¥í¡£±äÄ¹£±£±²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢ºÇ¸å¤Ïµß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦Â¼¾å¤¬·è¾¡ÃÆ¤òÍá¤Ó¤ÆÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¡Ê£³£°Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤â¡¢²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó²òÀâÀÊ¤«¤éÀ¸´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£Ï£Â¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢ºå¿À¤Î±þ±ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¤»¤¨¤Ø¤ó¤è¡£¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤Ìîµå¤¬·ù¤ä¤«¤é¡£¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¥Þ¥¨¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤µ¤Ó¤·¤¤¤«¤é¤Ê¡£Ìîµå³¦¤Î£Ï£Â¤È¤·¤Æ¤Ê¡£¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤Èº£µ¨¤â¼ê¸·¤·¤¤²òÀâ¡õÉ¾ÏÀ¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡¢¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤ÇÏªÄè¤·¤¿¥»¤È¥Ñ¤Î¼ÂÎÏº¹¤ÎºÆ³ÈÂç¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¡¢¥»µåÃÄ¤¬£´£³¾¡£¶£³ÇÔ£²Ê¬¤±¤ÈÂçÉý¤ÊÉé¤±±Û¤·¤ò¥ÑµåÃÄ¤Ëµö¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¥»¡¦¥ÑµåÃÄ¤Î¾¡ÇÔ¿ô¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¼ÂÎÏ³Êº¹¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤ÆºÆ¤Ó³«¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥»²¦¼Ô¤Îºå¿À¤Ç¤¹¤é¥¨¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¦ÀÐ°æ¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸òÎ®ÀïÃæ¤Ë£·Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É£¸¾¡£±£°ÇÔ¤Î£¸°Ì¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Ö·ë¶É£Ä£È¤ÇÎÏÉé¤±¤·¤¿¤ï¤±¤ä¤ó¤«¡£¡Ê¸òÎ®ÀïÃæ¤Ï¡Ë£Ä£È¤Ç£·Ï¢ÇÔ¤ä¤«¤é¤Ê¡££±¸Ä¹Ã»Ò±à¤«¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏÉé¤±¤È¤¤¤¦¤«´ðËÜÅª¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¤Ê¡¢ÎÏ¤¢¤ë¤Î¤Ï¿ô»ú¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤ä¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤éÍèÇ¯¤Î¸òÎ®Àï¤È¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ê¤ë¤«¡¢¥Û¥ó¥Þ³Ú¤·¤ß¤É¤³¤í¤ä¤Ê¤¤¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¤³¤Èµ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤è¡×¤ÈÍ½¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡ÁÂè£µÀï¡Ê£²£¸¡Á£³£°Æü¡Ë¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£Î£Ð£Â¶þ»Ø¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¡¦¶áÆ£¤òÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤µ¤»¡¢¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤¿¡£²¼°ÌÂÇÀþ¤ÎÂÇÎÏ¤ä¹µ¤¨Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ç¤â¸×¤Ï´°ÇÔ¡£¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤â¡ÖÎÏÉé¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¼ÂÎÏº¹¤òÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿°¦Äï»Ò¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃ¿§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡ÖÆÃ¿§¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤ä¤Í¤ó¤«¤é¡¢¸À¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤¤¤é¤ó¤³¤È¤»¤óÊý¤¬¤¨¤¨¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡¢²¶¤Ï¡×¤È¤é¤·¤¯É¾²Á¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¤À¤«¤é·ë¶É¡¢¤¢¤ó¤ÞÊÑ¤ï¤é¤Ø¤ó¤è¤Ê¡££¶ÈÖ°Ê¹ß¤Ê¤¢¡£¤½¤Ê¤¤¤·¤ÆÃ¯¤¬¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡×¤Èº£¸å¤Ï£¶ÈÖ°Ê¹ß¤Î²¼°ÌÂÇÀþ¤Î¶¯²½¤¬¸×¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤¤¤¦¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ï£µÈÖ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤ª¤ë¤ï¤Ê¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤é¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ê¤ó¤«²¿¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤³¤Î£±Ç¯¤Ê¡£¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤Ê¡£·ë¶É¡¢Ã¯¤â¥¢¥«¥ó¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤Ê¤¢¡£¤Þ¤À¤ª¤ë¤è¡¢³°Ìî¤Ê¤¢¡£Æó·³¤È¤«¤Ë¤Ê¡£¤½¤¤¤Ä¤é¤È¤«²¿¤·¤È¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤Æ¡×¡£
¡¡º£½©°Ê¹ß¤ÎºÆ¶¯²½ºö¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆ£Àîºå¿À¡£ÌÔ¸×°¦¤Þ¤ß¤ì¤ÎÆÇ¥¬¥¹¤Ï²Ð¤Î¶Ì¤Ë°ú²Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£