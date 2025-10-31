運動も日常もこの一足で決まり！【ニューバランス】の高機能スニーカーが快適さを追求した設計でAmazonで販売中！
軽さとクッション性がクセになる！【ニューバランス】のランニングシューズで快適な毎日を支える一足がAmazonで販売中！
スポーツからカジュアルまで多彩なシーンで活躍する「FRESH FOAM ARISHI V4」から新色が登場。優れたフィット性と洗練されたシルエットに肌触りのよいソフトなメッシュアッパー、クッション性と安定性を高めたFRESH FOAMミッドソールが、ストレスフリーな履き心地を提供。健康維持に運動を取り入れたい人、普段着からスポーティスタイルを取り入れている人の足元を機能とデザインでサポート。
軽量でありながらクッション性と安定性を兼ね備えたソールが特徴。ランニングやウォーキングに最適な快適設計となっている。
通気性に優れたソフトなメッシュアッパーを採用し、長時間の使用でも蒸れにくく快適な履き心地を実現している。
2000年代のランニングスタイルを意識したデザインで、スポーツだけでなくカジュアルなコーデにもなじむ万能なルックス。
履き心地やサイズ感に定評があり、通勤やジムなど日常のさまざまなシーンで使える汎用性の高さが魅力となっている。
