看板メニューはふわふわパンケーキとフライドチキンの一皿。広尾に朝から夜まで使えるお店が誕生！（東京・広尾）

Pebble Hiroo Terrace（東京・広尾）

ダブルダブルスマッシュバーガー 写真：お店から

2025年8月、広尾駅から徒歩3分の場所に、カリフォルニアの日だまりを感じるオールデイブランチレストラン「Pebble Hiroo Terrace」が誕生しました。コンセプトは “California sun-soaked comfort”。店名の「pebble（小石）」には、「小さな存在でも、努力を積み重ねれば大きな未来をつくれる」という思いが込められています。

外観 写真：お店から

店主の石月正人氏は「食べログ カフェ EAST 百名店」に選出されている代官山の「IVY PLACE」、天王洲アイルの人気ビアバー「T.Y. HARBOR、地中海料理が評判の表参道にあるレストラン「CICADA」 をはじめとする「タイソンズアンドカンパニー」で料理長や業態開発、本社幹部として15年間勤務し、数々の人気レストランの立ち上げ・運営に携わってきた人物。その経験を経て、独立後は“自分たちらしい心地よい食の場”を目指し、新たな挑戦を続けているそう。一方、正人氏の兄はアメリカで15年以上にわたりレストランのCEOを務め、アメリカをはじめ・世界各地で20店舗以上を開業。リアルなアメリカの食文化を体感し、その知見を経営に活かしています。「Pebble Hiroo Terrace」は、兄弟で立ち上げたpebble株式会社による新しい挑戦。そこに建築デザインを手がける妹夫婦も加わり、家族の力を結集して“心からくつろげる空間”を形にしたそう。

広々とした店内 写真：お店から

出店場所に選んだのは、約40年にわたり地域に親しまれてきた象徴的な施設「広尾ガーデンヒルズ」。その中心で「朝から夜まで、地域の暮らしに寄り添う“食の拠点”」を目指しているのだとか。世代を超えて人々が集い、つながり、くつろげる場をつくりたい、という思いが出店の原点。店舗デザインには自然素材を多用し、緑あふれる広尾の街並みに溶け込むよう温かみのある設計を採用したそう。デザインテーマは “Never get old”。何年経っても飽きることなく、訪れるたびに心地よさを感じられる空間を意識し、シンプルでタイムレスなデザインに遊び心を加え、10年、20年先も愛され続けるレストランにしたいとのこと。目の前にはテニスコートほどの広さを誇る開放的なオープンテラスが広がり、都心では貴重なリゾートのような空気を味わえます。席数は店内24席、テラス20席です。

PFC Tuck 写真：お店から

看板メニューの「PFC Tuck」2,180円は、サクサクのフライドチキンをふわふわのバターミルクパンケーキに重ねた一皿。デーツを使ったナチュラルな甘みのメープルシロップと、塩気のアクセントが絶妙なバランスを生んでいます。アメリカ南部の定番「チキン＆ワッフル」を、Pebble流にカリフォルニアスタイルへと昇華させた人気メニューです。

ポソレ 写真：お店から

もう一つの名物は、メキシコの伝統料理「ポソレ」1,780円。鶏肉を玉ねぎやガーリック、スパイスとともにじっくり煮込み、もちっとした食感の「ハモニー（乾燥とうもろこし）」を加えた滋味深いスープです。仕上げにキャベツ、ラディッシュ、ライム、パクチーをトッピングし、ボリューム感の中に爽やかなアクセントを添えています。メキシコ移民の多いカリフォルニアでは定番のソウルフードで、心も体も温まるやさしい味わいです。

truffle Mac&cheese 写真：お店から

夜はハーブや柑橘が爽やかな「カルパッチョ」1,680円や、ミニパンケーキと優しい酸味とコクのクレームフレッシュの相性が抜群の「キャビアブリニ」3,280円、ボリューム満点の「ステーキ＆エッグ」3,680円など、ワインに合うメニューも充実しています。

カリフォルニアの開放感と日本の四季の恵みを融合し、朝から夜までライフスタイルに寄り添う心地よい食体験を提供する「Pebble Hiroo Terrace」。非日常を感じる心地よい場所へ、おいしいカルフォルニア料理を味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

朝食メニュー 写真：お店から

『卵料理は、目玉焼きかスクランブルエッグから選べる。

スクランブルをオーダー。ほどよい半熟加減でおいしい。

カフェは、見た目だけオシャレなところもあるから

あんまり期待してなかったけど(失礼)

思った以上に美味しかったので、また行きます』（Reibiさん）

ポソレと魚料理 出典：fyama13さん

『いただいた料理はポソレと言うメキシカンポークスープ。豚は金華豚を使っている。

メインは魚かお肉の2種類だが、魚を選択。どこにソースはかけず、素材を生かしたお味。

コーヒーもなかなかおいしかった』（fyama13さん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆Pebble Hiroo Terrace住所 : 東京都渋谷区広尾4-1-11 ガーデンヒルズTEL : 03-6427-7920

文：佐藤明日香

