オーディオブランドSOUNDPEATSは、完全ワイヤレスイヤホン『Air5 Pro+』を発売した。8月に店舗限定で先行販売され、VGP金賞を受賞したプレミアムモデルが、一般販売として登場する。

◼︎MEMS＋ダイナミックのハイブリッド構成

『Air5 Pro+』は、xMEMS Labs社製MEMSドライバー「Cowell」とφ10mm複合振動板のダイナミックドライバーを組み合わせたハイブリッド構成を採用。専用パワーアンプIC「XAA-2000 Aptos」による正確な駆動制御で、MEMS特有の応答性を最大限に引き出し、高域の透明感と中低域の厚みを両立している。PU＋PEEK素材によるデュアル銅線構造の振動板が、歪みを抑えながらも締まりのある低音を描く。

◼︎高音質コーデック“全部入り”

BluetoothチップにはQualcomm「QCC3091」を採用し、Snapdragon SoundおよびLE Audioに対応。可変ビットレートの「aptX Adaptive」（最大96kHz/24bit）、CD品質の「aptX Lossless」（44.1kHz/16bit）、さらに「LDAC」「LC3」にも対応しており、用途やデバイスを問わず最高水準の音質を再生できる。ワイヤレスでも有線クラスの再生品質を実現している点が大きな特徴だ。

◼︎最大55dB低減のAIアダプティブANC搭載

ノイズキャンセリングは、フィードフォワード＋フィードバックのハイブリッド構成を採用。耳の装着状態や周囲の騒音を検知し、AIが自動で最適な抑制レベルに調整する「AIアダプティブANC」を搭載した。最大55dBのノイズ低減効果を実現し、環境騒音検出精度95%、調整誤差3％以下という高精度制御を実現。従来機を大幅に上回る静寂性となっている。

外音取り込み（パススルー）モードや、6マイク構成による通話ノイズリダクションにも対応。駅や空港などでのアナウンス確認や、通話時の音声明瞭度も向上している。

◼︎10分充電で2時間、最大30時間の連続再生

低消費電力設計により、イヤホン単体で最大6時間、ケース併用で最大30時間の連続再生が可能。急速充電にも対応しており、10分の充電で約2時間の再生が行える。マルチポイント接続に対応し、PCとスマートフォンの同時接続も可能だ。通話や音楽の切り替えを自動化し、複数デバイスを行き来するユーザーの作業効率を高めている。

iOS／Android対応の専用アプリ「PeatsAudio」では、聴感テストをもとにEQを自動最適化する「適応型イコライザー」を搭載。10バンドEQによるカスタム設定、LDACのON/OFF、タッチ操作や音声ガイド言語の変更なども可能。アプリを通じてファームウェアアップデートにも対応し、長期的なアップデート性を備えている。

◼︎製品仕様

・製品名：『SOUNDPEATS Air5 Pro+』・ドライバー構成：xMEMS Labs製MEMS＋10mmダイナミックドライバー（PU+PEEK複合振動板）・アンプIC：XAA-2000 Aptos・対応コーデック：aptX Adaptive／aptX Lossless／LDAC／LC3／AAC／SBC・Bluetoothチップ：Qualcomm QCC3091・ノイズキャンセリング：AIアダプティブANC（最大55dB低減）・マイク：左右各3基・計6基（通話ノイキャン対応）・連続再生時間：最大6時間（ケース併用で30時間）・充電：10分で約2時間再生（急速充電対応）・接続：マルチポイント対応、LE Audio対応・アプリ：PeatsAudio（EQカスタマイズ・ファームウェア更新対応）・防水性能：IPX5（イヤホン本体）・保証期間：1年間・価格：通常価格 15,380円（税込）／セール価格 11,074円（税込・28％OFF）・セール期間：2025年10月27日～11月4日・販売：Amazon（専用クーポン「SPA5PLSNEWS」適用）

（文＝リアルサウンドテック編集部）