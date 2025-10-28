「黒のように使える色」合わないことが少ない「ブラウン向きのキレイな服」

着こなしに深みを添える、落ち着いたトーンのブラウン。質感に特徴のあるものを選ぶことで素朴さを払拭し、大人っぽいムードを宿せる点に着目。



「ツヤっとした」シルク、「カラッとした」リネンなど、素材のバリエーションとともに、夏も、秋からのキーカラーとしても欠かせない、黒もいいけど「ブラウンもいい服」をご紹介。







“ハンサムとエレガントの間をとれる”「ツヤっとした」シルクTシャツ

シルクの光沢が、無骨なイメージのブラウンに透明感と華やかさをプラス。難しいテクニックは不要。１枚で品格が保証されるから、ゆったりとしたシルエットやシンプルなワンツーの装いがもつのが魅力。







(SILK T-SHIRT)

Tシャツライクなブラウスに陰影をうむシルクのリッチなドレープ

ブラウンシルクTシャツ／カオス（カオス表参道） 白サテンフレアスカート／イエナ（メゾン イエナ） 眼鏡／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ブレスレット／トムウッド（トムウッド 青山店） バッグ／トーヴ（アンソロジー） サンダル／コルコバード（フィルム）

メンズのブラウンTシャツをシルクで表現したようなTブラウス。ボトムはサテン素材でテンションをそろえ、ブラウン×白の配色にコントラストを託して。







“まじめさをそぐスポーティな軽さ”「バサッとした」ナイロンのロングコート

ナイロン特有のハリと軽やかさで見慣れたトレンチをモードに変換。ロング丈でも肌にまとわりつかず、不要な重さもなし。いきすぎていないスポーティムードを演出できるのも、落ち着いた色みの効果。







(NYLON LONG COAT)

肌感のある華奢なインナーでロング丈の迫力を調整

共布ベルトつきブラウンベージュコート／カオス（カオス表参道） ブラウンオールインワン／ATON（ATON AOYAMA） サングラス／ボッテガ・ヴェネタ（ケリング アイウエア ジャパン カスタマーサービス） サンダル／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）

浅いブラウンのナイロンコートとグレーみの強いブラウンのオールインワンで、辛口グラデーション。無造作に羽織り、そでをひじまでたくしあげて、きちんと着ないのがコツ。けだるく力の抜けた装いを目標に。







“乾いた風合いでさわやかなトラッド”「さらっとした」コットンポロニット

ウールとは異なる、肌ばなれのいいコットンニットのブラウン。トラッドなデザイン×ブラウンはともするとほっこりしがちだけど、ビターな色みなら渋さのほうが勝って大人っぽい。







(COTTON POLO KNIT)

フラットな編み地のブラウンニットを深いVネックでキレ味よく

ブラウンポロニット／ノーブル（ノーブル 有楽町マルイ店） 黒リブニットハーフレギンスパンツ／メゾンスペシャル（メゾンスペシャル 青山店） ピアス／トムウッド（トムウッド 青山店） バッグ／バウム・ウンド・ヘルガーテン（S&T） パンプス／ピエール アルディ（ピエール アルディ 東京）

コットンにナイロンなどを合わせたドライな素材で、ぬくもりを排除したブラウンニット。スキッパーデザインがつくる抜け感とビッグシルエットを味方に、レギンスパンツを攻略。







