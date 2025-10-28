ÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ä¶¿Íµ¤Ì¡²è²È¤ÎÌ´¥³¥é¥Ü¤Ç1Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡ªÀÄ»³¹ä¾»»á¤¬ÂÇ¼Ô¤ò¡¢ËþÅÄÂóÌé»á¤¬Åê¼êÉÁ¤¯
¡¡·ÙÈ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¡Ö¥»¥³¥à¡×¤Ï28Æü¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Û¡¼¥à¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤ÈËþÅÄÂóÌé»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¡Ö¥Û¡¼¥à¼éÈ÷ÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥»¥³¥à¤È¤È¤â¤Ë¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¡á¥Û¡¼¥à¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âè1ÃÆ¤Ç¤ÏCM¤ò¸ø³«¤·¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤ÏSNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¤Ï¡¢10·î28Æü¤«¤éËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥Û¡¼¥à¼éÈ÷ÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿Íµ¤¿äÍýÌ¡²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Îºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»»á¤È¿Íµ¤ÌîµåÌ¡²è¡ÖMAJOR¡×¤Îºî¼Ô¡¦ËþÅÄÂóÌé»á¤È¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¤òÀÄ»³»á¤¬¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤òËþÅÄ»á¤¬Ã´Åö¡£ÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤êÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤ò¡¢2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢Ìîµå¥Þ¥ó¥¬¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëËþÅÄÀèÀ¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÉÁ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¡È¤¨¡©¥ª¥ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¥ª¥ì¡¢¥é¥Ö¥³¥á»¦¿Í¥Þ¥ó¥¬²È¤À¤è¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¸÷±É¤Ê»ö¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¤º²¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂçÃ«Áª¼ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹äµå¹ëÂÇ¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥»¥³¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡ª¡×¤ÈÂçÃ«¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ËþÅÄ»á¤âÆ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¡Ö¤â¤Ï¤äÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÃÏ¾åºÇ¶¯¤ÎÌîµåÀ±¿ÍÂçÃ«Áª¼ê¤ò¡¢ÀÄ»³ÀèÀ¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ¡²è²ÈÌ½Íø¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMAJOR¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ÆÄº¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£