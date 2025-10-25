この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ﾄﾞｰﾝ楽天銀行に1円振り込むと良い理由 ハッピープログラム攻略」と題した動画で、YouTuberのネコ山が自身のポイ活戦略と楽天銀行の「ハッピープログラム」攻略術を語った。今回ネコ山は、楽天銀行のランクを無理なく上げてポイントも現金も得るための“1円自動振込”の実践的なテクニックを紹介、視聴者から「本当に得なの？やったことないけど」との声にも丁寧に答えた。



動画冒頭、「楽天銀行にはね、毎日1円振り込むといいんすよ」と切り出したネコ山。“得しかない”と強調しつつ、「損はないっすよ。得しかないんすよ」と独自の見解を熱弁した。そもそも楽天銀行では、残高や利用額に応じてステージが決まり、ATMや振り込みの無料回数・ポイント倍率などランクが上がるごとに優遇されるしくみ。「まずは入門者の方がやることは、できるだけ毎日1円どっかで振り込めればいいと思います」と手軽な攻略法を提案した。



また、1円振込のテクニックは楽天銀行のランクアップだけでなく、楽天全体の会員ランクにも影響するという。「毎日のように楽天銀行からポイントもらえてます。ハッピープログラムでポイント獲得。これ、楽天会員のランクアップにも使えるんすよ」とし、ダイヤモンド会員資格が取りやすくなることも解説。「1円自動振り込みで手はかかんないんで、やっといてもよくないすか」と需要をアピールした。



さらに、視聴者からのQ&Aや細かな注意点にも触れ、例えば「1日に複数回振り込んでもカウント1回」「各銀行で無料振込回数を駆使して分散しつつ実践して」「キャンペーンとの合わせ技でさらなるリターンも狙える」など、細かいコツと注意事項まで網羅的にフォロー。加えて、「ポイントは目に見えて増えてる。得にしかならない。がち税以外にやってる人いるんすかね」と、やや自虐気味にネット民へ呼び掛ける場面もあった。



動画の最後には、「今日のポイ活資料、僕のやってる全部のポイ活、紹介コード一覧は概要欄にあります！このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイ活頑張りましょう」とエールを送り、次回以降の動画も楽しみにさせる内容となっていた。