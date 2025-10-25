「スター・ウォーズ」シリーズの実写ドラマ「マンダロリアン」より1/48スケールプラモデル「N-1スターファイター」本日発売！
【1/48 マンダロリアン N-1スターファイター】 10月25日 発売 価格：4,180円
【付属品】
(C) ＆ TM Lucasfilm Ltd.
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「1/48 マンダロリアン N-1スターファイター」を10月25日に発売する。価格は4,180円。
本商品は、「スター・ウォーズ」シリーズの実写ドラマ「マンダロリアン」に登場した戦闘機「N-1スターファイター」を1/48スケールでプラモデル化したもの。
ディテールとカラーリングが忠実に再現されており、R5-D4搭乗状態などを再現する各種コックピット交換用パーツや、水転写式デカール、マーキングシールが付属する。
【付属品】
・パイロットパーツ×2種（マンダロリアン［座り］）
・グローグパーツ×2種
・R5-D4パーツ×1種
・交換用パーツ×1式
・水転写式デカール×1
・マーキングシール×1
・台座×1
(C) ＆ TM Lucasfilm Ltd.
※発売日は流通により前後する場合があります。