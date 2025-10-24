¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¡¢Á´¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤ÎCA¤ÈÆ±»þ¸òºÝ¤·¤¿²áµî¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹12Ì¾¡×¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Ë»³Æâ¡Ö´ÉÀ©Åã¤ÎÆ°¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¤¬¡¢²áµî¤ËºÇÂç12Ì¾¤Î½÷À¤ÈÆ±»þ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤Î·Ð¸³¤ò¹ðÇò¡¢64ºÐ¤Î¸½ºß¤â¥â¥Æ¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬
¡¡10·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä«ÆüÊüÁ÷·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£Ìë¤Ï¡¢ÀÐÅÄ½ã°ì¡¢¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¡¢¥ê¥ê¡¼¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥â¥ÆÃË¤¿¤Á¤¬ÆÈ¼«¤ÎÎø°¦½Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é2¡¢3¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¤ËßÀ²È¤Ï»×¤ï¤º¡Ö²½¤±Êª¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉâµ¤¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ä¶Âç·¿ÆÃ¼ìÌÈµö¤ò»ý¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡ÖLOVEÇÓµ¤ÎÌ¡×¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÉáÄÌ¤Ë¿ô¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Áê¼ê¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ê£¿ô¤Î½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òºÇ½é¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¿¤è¤ê¤â±£¤¹¤Î¤¬°ìÈÖ¥À¥á¤Ç¡¢±£¤·¤Æ¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐNG¤À¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¡£
¡¡¤¹¤«¤µ¤ºßÀ²È¤¬¡Ö²¿¿Í¤°¤é¤¤¤Î½÷À¤È³Ú¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹12Ì¾¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾×·â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Ï¡¢JAL¡¢ANA¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢³°»ñ·Ï¤ÎCA¡Ê¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤È¡¢»³Æâ¤¬¡Ö²¿¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡©¤½¤ì Åê»ñÀè¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢³¤³°¥í¥±¤¬Â¿¤¯¡¢CA¤µ¤ó¤«¤éÌ¾»É¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¡£¤Þ¤¿¡¢CA¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Á°¤â¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¸òºÝ¤Ç¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¥â¥ÆÃË¡¦ÀÐÅÄ½ã°ì¤¬¥Õ¥é¥¤¥È¤¬ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¤Ï¡Ö¤½¤¦¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÊÑ¹¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¡£¥Õ¥é¥¤¥È¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤êµÞî±¡Öº£Æü²ñ¤¨¤ë¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËºÆÅÙ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»³Æâ¤Ï¡Ö´ÉÀ©Åã¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°Ç½ÎÏ¤Ë´¶¿´¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢64ºÐ¤Î¸½ºß¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥â¥Æ¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥â¥Æ¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£