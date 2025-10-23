約500万円も！ スズキ新型「小さな高級車」登場！ 全長4.3mの「ちょうどいいサイズ」＆高性能4WD採用！ 広びろ内装もイイパワフルモデル「イービターラ」が販売店でも話題に

スズキの新型SUV！

スズキは2025年9月16日、新型バッテリーEV「eビターラ」を2026年1月16日より国内発売すると発表しました。

先進技術を随所に取り入れた電動SUVとして注目が集まるなか、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

内装も豪華すぎる…！

【画像】超カッコイイ！ スズキ新型「小さな高級車」を画像で見る（77枚）

新型eビターラは、スズキのBEV世界戦略車第1弾として登場。都市型SUVとしての実用性と先進性を兼ね備えたモデルです。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mm。コンパクトながら2700mmのロングホイールベースにより、後席まで快適な室内空間を確保しています。

エクステリアは「ハイテク&アドベンチャー」をテーマに、多面体構造や押し出し感のあるフロントマスク、大径タイヤなどが走破性と力強さを演出。

3ポイントのシグネチャーランプや樹脂製ガーニッシュ付き18インチアルミホイールが先進的な印象を際立たせます。

インテリアはブラックとブラウンを基調に高級感を演出。

10.25インチメーターと10.1インチセンターディスプレイを一体化した「インテグレーテッドディスプレイシステム」が操作性と先進性を両立し、アンビエントライトや加飾パーツで洗練された空間に仕上げています。

パワートレインには、モーター・インバーター・トランスアクスルを一体化した「eAxle」を採用。高効率かつコンパクトな設計で、「イージードライブペダル」や3種のドライブモードにより多様な走りに対応。

バッテリーは安全性と長寿命に優れたリン酸鉄リチウムイオンを採用しています。

さらに、電動4WD「ALLGRIP-e」を搭載し、「オートモード」でグリップ性能を最大化。「トレイルモード」では悪路からの脱出を支援します。

プラットフォームには新開発のBEV専用「HEARTECT-e」を採用。高張力鋼板の使用で軽量化を図り、フロア構造の見直しでバッテリー容量を最大化。最小回転半径5.2mの取り回しの良さも確保しています。

安全性能においても、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」をはじめとする先進の予防安全技術を搭載します。

グレードは3種。車両価格（消費税込）はX・2WDが399万3000円、Z・2WDが448万8000円、Z・4WDが492万8000円です。

新型eビターラに対する反響について、都内スズキ販売店の営業スタッフは次のように話します。

「発表直後から問い合わせは多いですね。 ただ、EVに興味はあるけれど実際に見てから決めたいという声もあり、展示車や試乗車の到着時期を気にする来店者が目立っています」

また別の販売店スタッフは、「写真で見る限りかなりカッコいい」といったデザイン面への好意的な反応が多く、実車への期待が高まっていると話していました。

新型eビターラは、2026年1月の発売に向けて、実車の到着や試乗開始を心待ちにする声が広がっており、今後の展開に期待が集まっています。