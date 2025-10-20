ローラ、着物姿で新潟案内「着物似合って素敵」「庭園に和服美女が良く映える」「本当に素敵」
モデルでタレントのローラ（35）が19日までにインスタグラムを更新。着物姿を公開した。
ローラは「お着物で巡る秋の新潟庭園街道」と書き出し、「今回もとても素敵な場所を4箇所めぐりました♪ 秋の空を見上げると赤とんぼ達が恋をして命を作り使命を終わらせていく光景が目の前に広がっていて、切ないけれど美しい気持ちにさせてくれたよ」とつづり、写真を添えた。
そして「今回私が巡った場所をここに書きます」と記し、「清水園（新発田市）」「足軽長屋（新発田市）」「五十嵐邸ガーデン（阿賀野市）」「市島邸（新発田市）」をそれぞれ紹介。
続けて「そして、今回の私が着ているお着物は江戸時代から続く新潟にあるお着物屋『武者呉服店』さんからお借りして着させて頂いたものだよ！顧問着物で、小さなお花達が描かれているよ。つむぎの名古屋帯で帯締めは、まるくげだよ」とつづり、淡いブルーの着物姿を公開した。
この投稿に「ローラちゃん着物似合って素敵です」「庭園に和服美女が良く映える」「着物姿のローラちゃん、本当に素敵すぎる」「ローラさんのおかげで新潟の良さが思う存分発信されてます！」などのコメントが寄せられている。