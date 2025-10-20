大阪・関西万博の会場・夢洲（大阪市此花区）で国家元首など各国のVIPを接遇した迎賓館が、閉幕後の10月15日、初めて報道陣に公開された。

警備上の理由で会期中の公開を控えていた。会場マップにも記載されていない。

大阪・関西万博 迎賓館 ダイニングルームは赤色を基調に 天井部分は白色に木枠を施した〈2025年10月15日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

迎賓館のデザイン監修は、会場のシンボル・大屋根リングを手がけた建築家・藤本壮介氏。 平屋建てで 、床面積はサッカーコートの3分の2にあたる約4600平方メートル。

『多様でありながら、ひとつ』大阪・関西万博の理念は迎賓館でも 水盤には柳の木が

大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」同様、リング状（楕円形）に設計 藤本壮介氏が手掛けた

自然光、自然通風、自然素材を使用し、快適な空間を演出した、中庭の中心には楕円形の水盤があり、『多様でありながら、ひとつ』という大阪・関西万博の理念をここでも表現している。その周りに日本と世界をつなげる「輪の回廊」があり、茶室やダイニングルーム、バンケットルームが配置されている。

迎賓館エントランス脇には各国代表が使用したBMWなど特別仕様の車両が並ぶ

EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」と迎賓館の回廊を結ぶ

会期中、165回開催されたナショナルデー・スペシャルデー。その会場となったEXPOナショナルデーホール「レイガーデン」とも専用通路で直接つながっていた。

国王4人、大統領24人のほか、皇太子や大臣など計50人のVIP、その随行の代表団、国連事務総長らが利用し、食事や呈茶、日本代表団との交流の場となった。

「なだ万」松花堂弁当 十字に仕切られた弁当箱に、刺身、焼き物、煮物、ご飯物などが美しく盛り付けられた格式高いおもてない料理

和洋折衷コース リーガロイヤルホテルが自信をもって提供

食事はリーガロイヤルホテルグループ（和洋折衷・洋食）、老舗料亭「なだ万」（和食）が担当し、各国が事前に選択する形式を取った。乾杯は日本酒。

約9割が和食か和洋折衷を選んだという。ダイニングルームは赤色を基調とした。

洋食コース

和食・懐石コース

大好評だったのは特製デザート。大屋根リングをイメージしたムースの上に、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の瞳をかたどったチョコレートを乗せ、人気を博した。

デザート『季節の果物の輪舞仕立て 万博の大屋根をイメージして』にはあらかじめ三角の蓋（ふた）が 運ばれてからサプライズにVIPから歓声が

春はイチゴ、夏はマンゴーと抹茶、秋はイチジクと梅の組み合わせで、季節ごとに具材も変えた。

最終日の10月13日には、栗やスグリを用いた特別バージョンが振る舞われた。皿にフタがかぶされ、賓客の前で公開するというサプライズにVIPは歓声を上げたという。

春バージョンにはイチゴを使用

夏バージョンは抹茶とマンゴー風味に 会場海側（南側）のウォータープラザも表現（写真左）

最終日（10月13日）には特別バージョンが提供された

リーガロイヤルホテル料理長・渡部玲さん コースの最後に供されるデザートに“リングとミャクミャク”の遊び心が

万博特命担当としての重責を担ったリーガロイヤルホテル料理長・渡部玲さんは、「ヴィーガン（動物性食品を一切摂取しない人）への配慮や、国による食の嗜好を考えてメニューを練った。気持ちの張りつめた6か月だったが、料理人として、こうした経験ができた喜びをかみしめたい」と充実した表情で語った。

表千家、裏千家、武者小路千家の「三千家」が週替わりで海外の要人をもてなした3つの茶室は、それぞれ夢洲、咲洲、舞洲と名付けられ、このうち夢洲では黄金の屏風がまばゆい。

表千家の前田一成さんは、「各国のVIPは、日本の文化や伝統をよく知っておられる。運ばれた茶碗で、そのままお抹茶をいただくのではなく、お茶碗を左に2回半まわす作法をご存じの方も。お抹茶の味も研究を重ねて、日本文化への理解を深めていただけた」と振り返る。

表千家教授・前田一成さん「さすがに各国の賓客は日本の“茶の湯文化”をよく存じていらっしゃる」呈茶は非常に人気が高かった

「夢洲」の間では黄金の屏風が

海外各国が返礼のレセプションを行ったバンケットルームは、ドイツ・ベルリンと東京を拠点に活動する現代美術家・手塚愛子さんの作品が目を引く。

川島織物セルコン（京都市左京区）の制作、協賛のもと、日本の鎖国時代に描かれた日本地図と世界地図、18世紀末の心斎橋筋や四ツ橋などの大阪の風景に現代のパスポートのICチップや絵文字を散りばめた独創的なタペストリーの存在感に圧倒される。

日本いけばな芸術協会によるいけばな 奥には和紙職人・川原隆邦氏の和紙アートが

日本国際博覧会協会・引原毅儀典長は「印象的な表現で美しい日本の魅力を理解していただくという意味で、迎賓館は大変よくできていた。私たちも毎日が“おもてなしの本番”だった」と話した。

ダイニングルーム正面には高さ2メートル、幅9メートルのタペストリーが 鮮やかに交錯する立体画像のように見える デザイン・制作監修は現代美術家・川人綾さん 老舗「川島織物セルコン」（京都市左京区）が制作を手掛けた

ダイニングルームなどの椅子の背には、店舗デザインや設計を手掛ける中日販売（名古屋市）による古着や繊維くずをアップサイクルしたボード「PANECO®(パネコ)」とウォールナット材を使用

今後の建物の活用は決まっていない。1970年大阪万博の迎賓館は、会場跡地の万博記念公園（大阪府吹田市・千里丘陵）で結婚式場として生まれ変わった。2005年愛知万博の迎賓館は会場跡地の愛・地球博記念公園（愛知県長久手市）で、記念館として再利用されている。



迎賓館で賓客が過ごす時間は約2時間30分 にぎわう会場とは異なり静寂の空間を演出