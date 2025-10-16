レバニラ好き必見！町中華専門が選ぶ都内の名店10選

東京で”レバニラ”を食べるならここ。町中華専門家の曾茂さんが選ぶおすすめの店を、厳選してご紹介します。

好みが分かれる一品ながら、ハマる人にはたまらない。スタミナ満点の定番中華「レバニラ炒め」。プリプリのレバーとシャキシャキのニラが織りなす絶妙なハーモニーは、一度食べたらクセになる味わいです。今回は、町中華専門家が選ぶ、都内で本当においしいレバニラが味わえる名店を厳選してご紹介します。

1. オトメ（根津）

「ニラレバ野菜炒め」850円 出典：食べ歩き賞金王さん

昭和レトロな喫茶店のような内装の町中華で提供される「ニラレバ野菜炒め」は、粉をまぶして揚げた大ぶりレバーの香ばしい衣が、凝縮されたうま味を閉じ込めています。ニラの香りがふわっと広がり、バランス感の良いあっさりした味付けが特徴。レアに仕上げたレバーの柔らかさとニラの爽やかさが見事に調和し、重すぎず軽すぎず、どんな人にも受け入れやすい仕上がりです。

2. 丸吉飯店（大井町）

「韮レバーイタメ」800円 出典：鎌倉高校前さん

＜店舗情報＞◆オトメ住所 : 東京都文京区根津2-14-8TEL : 03-3821-5422

創業から40年、地域に愛される町中華の人気メニュー「韮レバーイタメ」は、カリッと揚げた厚切りレバーが印象的。衣に染み込んだうま味が一口ごとに広がり、豚レバーならではのしっとり感と野菜のシャキシャキ食感が見事なコントラストを生み出します。ニラともやし、細切りにんじんや木耳が彩りと食感を添え、ボリューム満点。スタミナと満足感をガツンと補給できる一皿です。

3. 中華 大興（御徒町）

「ニラレバ炒め」600円 出典：ご飯がすすむB&Dさん

＜店舗情報＞◆丸吉飯店住所 : 東京都品川区大井1-50-14TEL : 03-3776-5730

創業1944年、今も活気あふれる町中華の定番「ニラレバ炒め」は、濃いめの味付けが特徴。皿の底に残った旨みたっぷりのタレを、ご飯に吸わせる至福の瞬間が待っています。具材には珍しくタケノコが入り、シャキシャキ感と食感のアクセントに。小ぶりながらも存在感のあるレバーが、ニラやもやしとともに、ご飯との相性を見事に引き立てます。

4. レバニラや金太郎（新馬場）

「レバニラ」 写真：お店から

＜店舗情報＞◆中華 大興住所 : 東京都台東区上野6-2-14TEL : 03-3831-6249

週末金曜と土曜だけ、秋田から上京する店主が腕をふるうこの店では、朝採れの上州豚レバーを独自ルートで仕入れ、仕込みから調理まで手間を惜しまず1人前ずつ丁寧に仕上げます。その鮮度ゆえに臭みは皆無、プリプリとクリーミーな食感と、ニラとモヤシは抜群のシャキシャキ感。甘辛いタレが絶妙に絡む味わいは、ご飯との相性も申し分なし。無料の生卵をタレと絡めたTKGも是非試してほしい一口です。毎週の訪問には整理券が必須のほどの人気ぶり。その価値は期待以上です。



5. レバニラ定食 kei楽（清瀬）

「数量限定山形庄内産豚レバーのレバニラ炒め定食」1,050円 出典：poopeejpさん

＜店舗情報＞◆レバニラや金太郎 東京出張所住所 : 東京都品川区北品川2-24-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

厚切りにカットされたレバーは一度油でさっと揚げ、余熱でじっくり火を通した後にニラや野菜と一緒に炒め合わせる独自の調理法。これにより表面は香ばしく、中はしっとり柔らかで、臭みは驚くほどなくうま味だけが際立ちます。シャキッとしたニラと濃いめの味付けが相性抜群で、ご飯との一体感も格別。複数人で産地の違うレバーを食べ比べるのも吉。まさに入門編としてもおすすめできる一皿です。

6. 熱血食堂すわ（町田）

「レバニラ定食」950円 出典：はちみつさんまさん

＜店舗情報＞◆レバニラ定食 kei楽住所 : 東京都清瀬市松山1-20-3 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

町田駅からすぐの場所で気軽に立ち寄れる中華食堂。こちらのニラレバ炒めは、レバーが苦手な人でも食べれるように下処理にもこだわる。野菜も豊富でコスパに優れた逸品。しっかりした味付けはご飯にぴったりで、箸が止まらなくなる魅力があります。調味料から店で手作りしており、本格的な中華料理が味わえる名店です。

7. 桃太楼（清澄白河）

「ニラレバイタメ」750円 出典：たなーかさん

＜店舗情報＞◆熱血食堂 すわ住所 : 東京都町田市原町田4-3-7 本橋ビル １ＦTEL : 042-726-9480

昭和の風情が残る町中華で、丁寧に仕上げられたレバニラ炒めは、コクのあるしっとり系チャーハンと並ぶ名脇役。定番料理のひとつとして親しまれています 。店を築き上げた初代店主と、フレンチで修行を積んだ二代目が店の味を守ります。味付けは優しくご飯との相性も良く、店の温かな接客と下町らしい雰囲気に包まれながら、ついついおかわりしたくなる一皿です。

8. 新華楼（三軒茶屋）

「ニラレバーいため」800円 出典：Z競ヤジさん

＜店舗情報＞◆桃太楼住所 : 東京都江東区三好1-8-13TEL : 03-3643-0304

三軒茶屋の線路沿いで、50年愛される町中華で味わえるレバニラ炒めは、キャベツ・にんじん・もやしをたっぷりと加えた具だくさんタイプ。強火で炒められた香ばしいレバーと野菜のシャキシャキ感が見事な一体感を生み、ご飯とはもちろん、ビールのお供としても申し分ない。値ごろ感のある価格ながら満足感高く、昼も夜も行列ができるほどの人気ぶりも納得です。手間を惜しまず丁寧に炒める姿勢こそ、地元に親しまれる理由です。

9. 中華 ︎太陽（練馬高野台）

「レバニラ炒め」800円 出典：gyozaQさん

＜店舗情報＞◆新華楼住所 : 東京都世田谷区太子堂4-4-10TEL : 03-3421-7845

住宅街にたたずむ、昭和の温もりあふれる町中華で提供されるレバニラ炒めは、下ごしらえの丁寧さが光る一皿。レバーの処理が行き届いていて、臭みはなく、プルプルとした食感が印象的。十分に炒められたシャキシャキの野菜とのバランスも良く、ご飯と相性抜群です。料理に使う生姜やニンニクは注文が入ってから擦りおろす手間のかけよう。豊富なメニューと地域に根ざした温かさが、飽きずに足を運ばせる魅力です。

◆中華 太陽

10. ここのつ（北千住）

「究極のレバにら定食」900円 出典：あさんてさん

＜店舗情報＞住所 : 東京都練馬区高野台3-8-3TEL : 03-3996-1857

北千住駅すぐの定食屋で味わえる「究極のレバニラ定食」は、鶏の白レバーを使い、そのとろけるような柔らかさはまるで大トロのような食感。臭みゼロで、口の中でふわりとほどけるうま味が食欲をそそります。シャキシャキのニラとの組み合わせも絶妙で、味付けは濃すぎず、ご飯に合う優しい仕上がり。定食には味噌汁・サラダ・小鉢・香の物がつき充実感も満点。たまには鶏のレバニラ炒めも良い選択。

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆ここのつ住所 : 東京都足立区千住旭町43-13TEL : 03-5284-9281

曾 茂（そう しげる）

「肉汁水餃子 餃包 六本木交差点」を経営する株式会社アールキューブ代表。幼い頃から両親が町中華を営んでおり、これまで訪れた町中華は1,000店以上。日本テレビ『行列のできる相談所』に町中華専門家として出演。30万人超えのYouTubeチャンネル『Gyoza Quest 毎日餃子TV』で全国の飲食店を紹介。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：曾 茂、食べログマガジン編集部

The post レバニラ好き必見！町中華専門が選ぶ都内の名店10選 first appeared on 食べログマガジン.