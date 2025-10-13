やめられません。不倫にハマった「既婚男性」に共通する特徴

悪いこととは自覚していても、不倫をしてしまう男性は少なくありません。

そこで今回は、不倫にハマった「既婚男性」に共通する特徴を紹介します。

｜寂しがり屋


寂しがり屋な男性は不倫に走りがち。

例えば子供ができて奥さんがあまり構ってくれなくなったりすると、

寂しい気持ちを癒やそうと別の女性を求めてしまうことがあります。

日頃から用もないのにやたら電話やLINEをしてくる男性は、寂しがり屋の可能性が高いです。

｜モテたい欲が強い


不倫にのめり込む男性は、いつまでもモテたい欲が強いです。

そのため、周りに女性が多い環境にいることが多いでしょう。

特に女友だちが多い男性は要注意。

結婚しても女友だちと繋がっていることがわかり、不安な気持ちになるかも知れません。

｜スリルを求めている


普通不倫をしていたら奥さんにバレるかもしれない…と常に落ち着かない状況になりますが、

逆にそのスリル感にハマって、不倫から抜け出せなくなる男性もいるようです。

過激なゲームやギャンブルなど、スリルのあることが好きな男性には気をつけましょう。

今回ご紹介した特徴がある男性のすべてが必ずしも不倫するとは限りませんが、

その特徴を持たない男性に比べると不倫をする可能性が高いので、

心配な方はそういった男性とは付き合わないようにした方がよいでしょう。

