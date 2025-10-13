【上下しまむらの新作】でOK！ 40・50代がまるっと真似したい「サマ見えコーデ」

秋のおしゃれをアップデートするなら、【しまむら】の新作コーデに注目。シルエットや素材感の優しい雰囲気が、ミドル世代のカジュアルスタイルにぴったりです。今回は、真似するだけでサマ見えが狙えるコーデを厳選。どれも今すぐ取り入れられるスタイルばかりなので、ぜひチェックしてみてください。

ゆったり感と上品さを両立した大人スタイル

【しまむら】「ニットベスト」\1,969（税込）

【しまむら】「ワイドイージーパンツ」\1,639（税込）

【しまむら】「ブラウス」\2,189（税込）

大人のイージースタイルは、ラフすぎない上品さがポイント。ダンボールニット素材のワイドパンツは、ゆったり感がありながらもラインがきれいに見える一本。さらりとしたブラウスにドロップショルダーのニットベストを重ね、きちんと感のあるバランスに。アクセントカラーやきれいめシューズを利かせれば全体が引き締まり、こなれた大人のレイヤードスタイルが完成します。

秋らしい素材感を加えてデニムコーデを更新

【しまむら】「ベスト」\1,419（税込）

【しまむら】「デニムワイドイージーパンツ」\2,189（税込）

【しまむら】「ノーカラーブラウス」\:2,189（税込）

パンチングレースのベストが映える、秋らしい大人のカジュアルスタイル。スカラップの裾がさりげなく華やぎを添え、シンプルなシャツブラウスとも好相性。スエード調アイテムをひとつ加えるだけで季節感が高まり、いつものデニムコーデがぐっと新鮮に映ります。気軽に過ごしたい日の休日コーデやワンマイルコーデにもぴったり。気負わず取り入れられる着こなしなので、早速真似してみて。

ひとクセ加えてこなれる秋のワンツーコーデ

【しまむら】「ニットプルオーバー」\2,189（税込）

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

シンプルなワンツーコーデも、シルエット次第でぐっとおしゃれ度がアップ。コクーンシルエットのベイカーパンツは、細かな千鳥柄が上品に映え、カジュアルな着こなしに秋らしいシックなムードをプラスします。トップスには、鮮やかなトマトレッドのニットプルオーバーを投入。シンプルなパンツコーデに旬のアクセントをプラスし、オフィスカジュアルやちょっとしたお出かけにも映えるスタイルに。

チェックパンツを主役にした抜け感スタイル

【しまむら】「プルパーカー」\1,969（税込）

【しまむら】「チェックワイドパンツ」\2,420（税込）

バルーンシルエットのパンツは、秋冬らしいチェック柄とボリューム感で存在感たっぷり。一枚取り入れるだけで、コーデに旬のアクセントを添えます。トップスにシンプルなプルパーカーを合わせれば、パンツの柄を活かしつつ、抜け感のある大人のリラックスカジュアルに。全体的にゆったりとしたサイズ感で、体型カバーも期待できる着こなしです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S