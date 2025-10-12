パパ猫だって休みたい！？ YouTubeチャンネル「The Fluffiest」では、パパ猫に子猫が甘えてまとわりつく様子が配信され、動画のコメント欄には「甘えん坊の子猫がかわいらしい」「優しいパパ猫だね」の声が続出しました。

まとわりつくのをやめない子猫に…

注目を集めたのは「Dad Cat Ignores Tiny Kitten [Try not to Laugh]」という動画。子猫が、パパ猫のおなかを前足でつついています。「パパ、遊んでニャ」と甘える声が聞こえてくるかのよう。

どこか疲れた様子のパパ猫は、子猫の誘いに応じてくれません。「今、パパは疲れているから後でね」と子猫を諭すようなしぐさを見せました。

パパ猫にかまってほしい子猫は、まとわりつくのをやめません。パパ猫は、だんだんイライラしてきた様子。「いい加減にしなさいニャ（怒）」と言わんばかりに体を起こします。

叱られてもめげずに攻撃を続ける子猫に辟易（へきえき）したのか、パパ猫が反撃！ 子猫をぎゅっと押さえ込みました。

パパ猫と同じように寝そべる子猫。「これでやっと休めるニャ……」とパパ猫が安心したのもつかの間、寝転んだままパパ猫にちょっかいを出してきます。どこか諦めたようなパパ猫のまなざしに、哀愁が漂いますね。

動画の視聴者からは「とても辛抱強いパパ猫だね」「子猫は遊びたい盛りなのかな。パパ猫がゆっくり休めますように」と、パパ猫に対するねぎらいの声が寄せられていました。ほほ笑ましい猫の親子の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてください。