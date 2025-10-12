¥¹¥ÝGOMI¹Ã»Ò±à2025ÂçÊ¬¸©Âç²ñ¡¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ¥Áー¥à¤¬Í¥¾¡¤·Á´¹ñÂç²ñ¤Ø
¥¹¥Ýー¥Ä´¶³Ð¤Ç¥´¥ß½¦¤¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥ÝGOMI¹Ã»Ò±à¤Î¸©Âç²ñ¤¬12Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥ÝGOMI¡×¤ÏÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë½¦¤Ã¤¿¥´¥ß¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¡¢³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜºâÃÄ¤Î³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤«¤éÂåÉ½¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£Ç¯¤Î¸©Âç²ñ¤Ë¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤«¤é3Ç¯À¸¤Þ¤Ç13¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï3¿Í1ÁÈ¤Î¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢À©¸Â»þ´Ö50Ê¬°ÊÆâ¤ÇÏ©¾å¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤Ê¤É¤Î¥´¥ß¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ä´Ì¤Ê¤É¤ª¤è¤½21¥¥í¤Î¥´¥ß¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿ÂçÊ¬ÅìÌÀ¹â¹»¤Î¡Ö¥Ð¥¹¥¿ーS¡×¤ÏÍè·îÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£