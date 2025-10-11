「#二度と撮れない写真を貼れ」という投稿で注目を集めたのは、ママ猫「海」ちゃんと、6匹の子猫たちが飼い主さんの足の間で大集合した奇跡の光景。

まるで“猫界のニャーレム”とも言えるようなぎゅうぎゅう詰め状態に、投稿は49万回以上再生、2.3万いいねを獲得しました。

【写真：股の間で『ママ猫』がくつろいでいると、『子猫たち』が集まってきて…】

みんなで足の間に大集合！奇跡のワンショット

Xアカウント「mariamam1116」に投稿されたのは、約6年前の出来事。ママ猫の海ちゃんが飼い主さんの足の間でくつろいでいると、子猫たち6匹も次々と集まってきてぎゅうぎゅう状態に。気づけば飼い主さんは動けないほどの「猫団子」に囲まれていたそうです。

コメント欄でも「凄いねぇ～幸せが詰まってる」「ニャーレム」と絶賛の声が続出しました。

今では立派に成長！にぎやかな日常

あの小さな子猫たちも今ではすっかり大きくなり、毎日にぎやかな時間を過ごしているそうです。ときどき兄弟喧嘩が始まりそうになるものの、すぐに野次馬が集まって不思議と収束。

そんな愛らしい日常に、フォロワーからは「見ているだけで癒やされる」と人気が絶えません。

コメント欄には「し！幸せすぎますね 」「夢のようなたくさんのネコのいる環境」といった声が続出しています。

Xアカウント「mariamam1116」には、笑いと癒しの詰まった日々の様子が、投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「mariamam1116」さま

執筆：かなぽん

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。