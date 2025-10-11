元ドジャースMVP 走攻守に優れたベリンジャーが年俸38億円オプション破棄 複数年契約へFA宣言へ
ヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手（30）が、来季年俸2500万ドル（約38億円）のプレーヤー・オプションをオプトアウト（契約破棄）し、来月フリーエージェント（FA）になる予定だと、スポーツ専門局「ESPN」の電子版が報じている。
ベリンジャーはシーズンの大半でアーロン・ジャッジの後ろを打ち、152試合で打率.272、29本塁打、OPS.813を記録。特筆すべきは左打者でありながら左投手相手に強かった点で、左打者の中で最高の出塁率（.415）と長打率（.601）を残している。
守備面でも球界屈指の実力を誇り、外野3ポジションと一塁をこなして合計7の「アウト・アバブ・アベレージ/OAA/平均的な守備選手に比べてどれだけアウトを取れたか、または取れなかったか」と8の「ディフェンシブ・ランズ・セーブド/DRS/平均的な守備選手と比べて防いだ失点、または失った失点」を積み上げた。（OAAはスタットキャストのデータに基づき人間の主観が入らない、DRSは試合映像を見たアナリストの判断）。さらに15回の盗塁企図で13回成功。WAR（FanGraphs基準）4.9はメジャー18位、ヤンキースではジャッジに次ぐ2位だった。
ヤンキースでの初年度に復活を遂げたことで、今オフのFA市場では多くの球団から関心を集め高額の複数年契約を勝ち取る可能性が高い。ベリンジャーは2019年のドジャース時代、ナ・リーグMVPを獲得している。