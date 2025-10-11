「10月6日に都内でおこなわれた『第21回クラリーノ美脚大賞2025』の授賞式も、米倉涼子さんは欠席しました。先月からこれでイベントは3連続辞退ということになります」（スポーツ紙記者）

この日のイベントでは『オーバー40ty部門』に選出された米倉涼子（50）だったが、授賞式には欠席し、《本日は授賞式への出席がかなわず、大変残念に思っております。今回このようにご評価いただきましたことを、光栄に思います。これからも自身の体と向き合いながら、日々の小さなケアの積み重ねを大事にしてまいりたいと存じます》とコメントを寄せていた。前出のスポーツ紙記者は続ける。

「米倉さんは9月に入り、イベント出演を取り止めたという報道が相次ぎました。17日の『バーニーズニューヨーク銀座本店・アンバサダー発表会』、また25日に発表会が開催される予定だった高級自動車『ジャガー・ランドローバー・ジャパン』社の“アンバサダー就任”も中止になったと報じられました」

広告代理店関係者はこう語る。

「『バーニーズニューヨーク』社のイベントに関して、米倉さんの事務所は体調不良が理由だったと話していますが、『ジャガー・ランドローバー・ジャパン』社のイベントでは、具体的な中止理由については触れられていませんでした。

通常、タレントが出演するイベントでは、出演タレントに関する一連の販促物が作られることが多いです。欠席が続くことで、契約によっては違約金が生じるかもしれません」

そんななか、米倉が長らく契約中のCMにも“異変”が生じているという。

「実は米倉さんの事務所が、少し前から現在CM契約中の『楽天モバイル』との広告案件業務に関しても“当面の間は仕事を控えたい”と要請されていると聞いています」（前出・広告代理店関係者）

米倉は’20年7月から『楽天モバイル』の広告に出演しており、すでに契約は5年におよぶ。本誌は『楽天モバイル』広報に、米倉側から仕事をセーブしたい旨の要請があったか聞くと、「弊社からの回答は控えさせていただきます」との返答だった。米倉の事務所からは回答はなかった。

前出の広告代理店関係者は続ける。

「米倉さんは’20年春に、27年間在籍した大手芸能事務所を退社し独立しています。『楽天モバイル』は新事務所の社長にも就任して“二刀流”となった彼女にとって、思い入れのある仕事だと思うのですが……。いったい何があったのでしょうか」

米倉の完全復活はいつになるのか。