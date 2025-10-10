¸µ¶ä¹Ô°÷FP¤¬·Ù¹ð¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤¬Ì¿¼è¤ê¡ª2026Ç¯Âç²þ³×¤Îºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡¢50Âå¤ÏÍ×Ãí°Õ
Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¡Ú50Âå¤ÏÀäÂÐ¸«¤Æ¡ÛµëÎÁ¡ÜÇ¯¶â ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»¤¹¤ë¥ëー¥ë¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡ª¡Úºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡Û¡×¤Ë¤Æ¡¢¸µ¶ä¹Ô°÷FP¤Î¤Õ¤ß¤Î¤µ¤ó¤¬50Âå¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÇ¯¶â¼õµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌýÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Î´í¸±À¤ä¡¢Ç÷¤ëÀ©ÅÙ²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÎÏ¶¯¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢¡Ö¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ60ºÐ¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤ç? ¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÌýÃÇ¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Õ¤ß¤Î¤µ¤ó¤Ï¶¯Ä´¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ò¸í²ò¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤³¤½¤¬ºÇÂç¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿65ºÐ¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¤è¤êµëÎÁ¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¯¶â¤â½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤È°Â¿´¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¤ÎÇ¯¶â¥«¥Ã¥È¤ÇØ³Á³¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÊª¸ì·Á¼°¤ÇÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸½Ìò»þÂå¤è¤êÇ¯¶â³Û¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Â¿´¤¬¡¢Æ¯¤Â»¤ò¾·¤¯¡×¤È·Ù¹ð¡£Ç¯¶â¥«¥Ã¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢¡Ö·×»»¤Ë´Þ¤á¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤êÂ¿¤¯¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×Åù¡¢¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ¯¶â¤Î¾Ã¼º¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ËÀø¤à¡È¥¼¥í¤«100¤«¡É¤Î¸·³Ê¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÂ»¤ò¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¼ËÙ¤ê¡£¡Ö²ÈÂ²¼êÅö¤Ê¤É¡È¼«Ê¬¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸·³Ê¤Ê¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤ÎÂç²þ³×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Ç¯¶â¥«¥Ã¥È¤Î´ð½à³Û¤¬50Ëü±ß¤«¤é¡È62Ëü±ß¤ØÂçÉý°ú¤¾å¤²¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÆ¯¤¯°ÕÍß¤òºï¤¤¤Ç¤¤¤¿ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ¤ÎÂç¤¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ÎÆüÉÕ¤ÏÀäÂÐ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ï»ñ»º¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÁý¤ä¤¹°Â¿´¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÌµÎÁÇÛÉÛÃæ¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÀµ¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ò¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë½ñ¤¹þ¤à¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¡¢50Âå¤¬¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æº£¤¹¤°Æ°¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¤â¤É¤³¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¤¤¤¤Í¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
