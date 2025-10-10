沢尻エリカ、復帰後1年8ヶ月ぶりイベント登壇 サプライズに満面の笑み
【モデルプレス＝2025/10/10】女優の沢尻エリカが10日、日本発の次世代スポーツアパレル「DIG（ディグ）」ブランドローンチ記者会見に写真家のレスリー・キー氏とともに出席。女優業に復帰してから初めてのイベント出演となった。
【写真】沢尻エリカ、復帰後イベント初登壇
現役ビーチバレーボール選手の西村晃一がプロデュースする日本発のブランド「DIG」。スペシャルアンバサダーを務める沢尻は、同ブランドの色鮮やかなスノーウェアで登場した。
「DIGのお洋服を着てやってみたいことは？」と聞かれた沢尻は「本当にとにかく着やすいので、おしゃれで着やすくて言うことないです」と絶賛した上で「飛行機に乗って海外の雪山に行きたいです」と回答。また、イベントの最後にも「本当にスタイリッシュで雪山でもかっこよく決まると思うので、この魅力を幅広い世代の1人ひとりに届けられたらなと思っています」と終始、同ブランドの魅力を熱弁した。
沢尻は2019年11月16日に麻薬取締法違反の容疑で逮捕され、2020年に出演予定だったNHK大河ドラマ「麒麟がくる」を降板。その後は女優としての活動を休業していたが、2024年より新国立劇場 中劇場にて上演された舞台「欲望という名の電車」にて女優業に復帰している。（modelpress編集部）
◆沢尻エリカ、2024年に女優業復帰
