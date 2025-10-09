【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年10月13日〜10月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月13日〜10月19日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では古い自分を捨てていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
理想の未来に進んでいくには、常に不安を抱えながらになるようです。周囲の人達には、あまりその心境を悟られないでしょう。仕事や公の場では周囲の人達との距離感を大切にしていきます。精神的に依存されないようにして、トラブルを避けていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
どんどん自分を変化させていく時です。仕方なしに変わっていくというよりは、過去からの行動や癖を持っている自分に違和感が出てくるでしょう。シングルの方は、人生に対するこだわりが幾つもある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が２人のこれからのために様々な変化を起こしています。
｜時期｜
10月15日 ビジュアルレベルがアップする ／ 10月18日 周囲と距離をとる
｜ラッキーアイテム｜
雪の街
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞